V trku vlakov pri Düsseldorfu več deset ranjenih

Trčenje potniškega in tovornega vlaka

5. december 2017 ob 21:13,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 21:21

Düsseldorf - MMC RTV SLO, Reuters

V bližini nemškega mesta Düsseldorf se je v trčenju potniškega in tovornega vlaka poškodovalo več deset ljudi, so sporočili tiskovni predstavniki gasilcev in policije.

Po navedbah nemških železnic Deutsche Bahn je regionalni ekspresni vlak trčil v tovornega, ki je obstal na tirih. Na železnicah še ugotavljajo, zakaj je tovorni vlak obstal.

Do trčenja je prišlo okoli 19.30 v kraju Meerbusch-Osterath zahodno od Düsseldorfa. Nemška televizija ARD poroča o 50 poškodovanih.

V nesreči se je potrgala tudi napeljava nad progo, kar močno otežuje reševanje, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

"Trenutno se zdi, da je situacija mirna. Gasilci so v stiku z ljudmi na vlaku," so v tvitu sporočili gasilci iz mesta Meerbusch.

Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3 — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

J. R.