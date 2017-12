Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V trčenju potniškega in tovornega vlaka se je poškodovalo nekaj deset ljudi. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Dodaj v

V trku vlakov pri Düsseldorfu več ranjenih

Trčenje potniškega in tovornega vlaka

5. december 2017 ob 21:13,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 22:17

Düsseldorf - MMC RTV SLO, Reuters

V bližini nemškega mesta Düsseldorf se je v trčenju potniškega in tovornega vlaka poškodovalo med pet in deset ljudi, huje ranjenih ni, so sporočili tiskovni predstavniki gasilcev in policije.

Po navedbah nemških železnic Deutsche Bahn je regionalni ekspresni vlak trčil v tovornega, ki je obstal na tirih. Na železnicah še ugotavljajo, zakaj je tovorni vlak obstal.

Trčenje se je zgodilo okoli 19.30 v kraju Meerbusch-Osterath zahodno od Düsseldorfa. Nemška televizija ARD poroča o 50 poškodovanih.

V nesreči se je potrgala tudi napeljava nad progo, kar je močno otežilo reševanje, navaja nemška tiskovna agencija DPA, a so po dve urah rešile ujete potnike in poškodovanega vlakovodjo.

Gasilske enote mesta Meerbusch so sporočile, da je bilo na vlaku do 150 ljudi ter da je pet ljudi poškodovanih. "Trenutno se zdi, da je položaj miren. Gasilci so v stiku z ljudmi na vlaku," so v tvitu sporočili gasilci iz mesta Meerbusch. Sprva je nemška televizija ARD poročala o okoli 50 ranjenih.

Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3 — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

J. R.