V Trstu se začenja srečanje evropskega vrha o zahodnem Balkanu

Trst kot most med Evropo in zahodnim Balkanom

11. julij 2017 ob 17:08

Trst - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Trst bo v sredo gostil evropski vrh o zahodnem Balkanu, ki se ga bodo udeležili voditelji in predstavniki 13 držav, ob robu dogajanja pa bo potekalo tudi trilateralno srečanje med Italijo, Nemčijo in Francijo.

Ob robu tega berlinskega vrha o Balkanu se bodo na trilateralnem srečanju sešli italijanski premier Paolo Gentiloni, nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron.

V ospredju jutrišnjih pogovorov, ki bodo potekali ob strogih varnostnih ukrepih, za varnost bo skrbelo kar tisoč pripadnikov varnostnih sil iz vse države, bodo najpomembnejše evropske teme in niz gospodarskih in razvojnih vprašanj.

V mestu, ki je zaradi svoje geografske lege in gospodarsko političnih interesov države naravni most med Evropo in Balkanom, je za pomembno srečanje že vse pripravljeno.

30 let Erazmusa

Danes se je začel Mladinski forum, ki bo obeležil 30 let programa študentske izmenjave Erazmus. Jutri bodo k delu prvi sedli udeleženci gospodarskega foruma, namenjenega predvsem energetiki in okolju, infrastrukturam in inovacijam. Zgodaj popoldne bodo odprli vrata stalnega sekretariata trgovinskih zbornic, ki bo povezovala okrog 350 tisoč podjetij.

V Trstu bodo tudi visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Federica Mogherini ter predstavniki Evropske komisije, med njimi komisar za širitev Johannes Hahn, saj je pričakovati korake naprej v približevanju območja, ki je strareškega pomena za varnost in stabilnost v Evropi.

Berlinski proces tokrat v Trstu

Četrti vrh o Zahodnem Balkanu v okviru berlinskega procesa v sredo v Trstu bo vrh povezljivosti - prometne, gospodarske in med ljudmi, ob ponovni potrditvi neomajne zavezanosti evropski prihodnosti regije, poudarjajo v Evropski uniji.

Udeležili se ga bodo voditelji in predstavniki 13 držav, in sicer Italije, Avstrije, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Črne gore, Albanije, Kosova in tudi Slovenije.

Dvomljivcem v EU zatrjujejo, da ta proces ni alternativa širitvi in da nikakor ne gre za poskus ustvarjanja nove Jugoslavije.

Korak naprej na poti v EU

Namen vrha je okrepiti regionalno sodelovanje in s tem zagotoviti napredek zahodnobalkanske šesterice na poti v EU. Predvidena sta dva konkretna rezultata: podpis pogodbe o transportni skupnosti in sprejetje akcijskega načrta za vzpostavitev regionalnega gospodarskega območja.

Komisarka za promet Violeta Bulc bo z ministri za transport podpisala sporazum o sodelovanju z balkanskimi državami.

Regionalno gospodarsko območje

Po bruseljskih izračunih bi lahko s projektom regionalnega gospodarskega območja ustvarili 80.000 delovnih mest. Temeljni namen je oblikovati zahodnobalkansko območje štirih temeljnih svoboščin: prostega pretoka blaga, storitev in kapitala ter prostega gibanja delavcev.

J. R., Mirjam Muženič, RTV Slovenija