V Turčiji aretacije aktivistov, med njimi je tudi vodja Amnestyja

Protestni shod od Ankare do Carigrada

6. julij 2017 ob 21:39

Ankara - MMC RTV SLO

Turška policija je v raciji v bližini Carigrada aretirala devet vodilnih aktivistov za človekove pravice, vključno z lokalnim direktorjem organizacije Amnesty International. Aretirana sta bila tudi vodji usposabljanja iz Nemčije in Švedske, ki sta v hotelu vodila delavnico o digitalni varnosti. Razloga za aretacije niso podali.

Kot poroča BBC, so aktiviste aretirali na Buyukadi, otoku južno od Carigrada, trenutno pa so v pridržanju na petih različnih policijskih postajah. Med njimi je tudi Idil Eser, direktor turške izpostave Amnestyja. Generalni sekretar AI-ja Salil Shetty je dejal, da je racija "groteskna zloraba oblasti, ki izpostavlja negotovo situacijo, s katero se spopadajo aktivisti po državi," in pozval k izpustitvi kolegov.

Delavnico je organizirala organizacija za človekove pravice Hivos, ki ima sedež na Nizozemskem.

V Turčiji aktiviste pogosto obtožijo prevratniških dejavnosti, a današnje aretacije so še korak dlje v nevarne vode. V pridržanju je tudi Taner Kilic, predsednik turškega AI-ja, ki so ga aretirali 6. junija s še 22 drugimi odvetniki in ga obtožili članstva v "teroristični" organizaciji. AI je obtožbe zavrnil kot neutemeljene.

Medtem pa v sklopu opozicijskega protesta več 10.000 ljudi že 22. dan maršira od Ankare do Carigrada. Protestni pohod je odziv na aretacijo opozicijskega poslanca Kemala Kilicdarogluja. Pohod je postal del širšega protesta proti "eroziji demokracije" pod predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

V Turčiji vlada izredno stanje od 15. julija lani, ko je spodletel poskus strmoglavljenja Erdogana. Policija je od takrat aretirala že več kot 50.000 ljudi, vključno z učitelji, akademiki in novinarji, ki jih oblasti obtožujejo podpiranja v ZDA živečega muslimanskega klerika Fethullaha Gülena.

Evropski parlament je Erdoganovo čistko obsodil in danes izglasoval prekinitev pogajanj o turškem približevanju Evropski uniji, če bo Ankara ustavno reformo, s katero bo dobil Erdogan še več pooblastil, uveljavila nespremenjeno.

K. S.