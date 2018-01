V Turčiji od začetka operacije Oljčna vejica aretiranih več kot 300 ljudi

Erdogan ob začetku ofenzive opozoril nasprotnike

29. januar 2018 ob 14:09

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turško notranje ministrstvo je sporočilo, da je od začetka ofenzive proti Kurdom na severu Sirije aretiralo že 311 ljudi, ki jih sumijo "širjenja teroristične propagande" proti t. i. operaciji Oljčna vejica.

Policijske racije so potekale po celi državi od Izmirja ob Egejskem morju do province Van na vzhodu države. Med aretiranimi so tudi novinarji, aktivisti in politiki. Nekatere so medtem že izpustili iz pripora, med drugim novinarko Nurcan Baysal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Erdogan opozoril nasprotnike

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ob začetku posredovanja v Siriji pozval k enotnosti glede ofenzive in opozoril nasprotnike, da bodo plačali "visoko ceno". Medtem pa je njegov tiskovni predstavnik Ibrahim Kalin pozval državljane in medije, naj bodo previdni, če bodo širili "laži, popačene in provokativne novice, podobe in govorice".

Turčija je prejšnji teden začela ofenzivo Oljčna vejica na položaje milice sirskih Kurdov (YPG). V tednu dni vojaškega posredovanja na severozahodu Sirije so uničili številna skladišča orožja in druge cilje ter po podatkih turške vojske "nevtralizirali" 484 nasprotnikovih borcev. Turčiji pri posegu na severu Sirije pomagajo tudi sirski uporniki, sile Svobodne sirske vojske (FSA).

Ankara želi z vojaškim posredovanjem prekiniti sodelovanje med sirskimi in turškimi Kurdi. Milico YPG ima za vejo turške Kurdske delavske stranke (PKK), ki je za Turčijo teroristična organizacija. Kot tako imajo zato tudi milico YPG, pa čeprav je bila ena ključnih zaveznic v boju mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA proti t. i. Islamski državi. Konec tedna je sicer turško letalstvo znova izvedlo več napadov na položaje YPG-ja v Siriji. Turčiji pri posegu na severu Sirije pomagajo tudi sirski uporniki, sile Svobodne sirske vojske (FSA). Po navedbah Erdogana je bilo od začetka vojaške akcije ubitih 20 turških vojakov in borcev FSA.

Bojkot "mirovnega kongresa" v Sočiju

Medtem so oblasti kurdske avtonomne regije v Siriji sporočile, da se ne bodo udeležile mirovnih pogovorov, ki so predvideni v Sočiju v Rusiji. Ena izmed pobudnic teh pogajanj je namreč Turčija, ki je napovedala, da bo še razširila ofenzivo proti Kurdom. Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je medtem ZDA pozval, naj nemudoma odpokličejo svoje vojaške enote iz mesta Manbidž vzhodno od Afrina, kamor namerava Turčija razširiti svojo ofenzivo.

"Opozorili smo, da se ne bomo udeležili pogajanj v Sočiju, če bodo razmere v Afrinu ostale enake," je sporočil predstavnik te regije Favza al Jusef. Dodal je tudi, da turška ofenziva "nasprotuje načelu političnega dialoga". Bojkot pogovorov v Sočiju je sicer napovedala tudi sirska opozicija.

Turčija skupaj z Iranom in Rusijo od začetka lanskega leta vodi vzporedne pogovore in je v ponedeljek in torek na "mirovni kongres" v črnomorsko letovišče Soči povabila približno 1.600 ljudi. Na njem naj bi začeli z oblikovanjem ustave za Sirijo po vojni. Do zdaj so gostili že več neuspešnih pogajanj, na katerih so skušali najti rešitev za končanje sedemletne vojne v Siriji.

T. J.