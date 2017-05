V Turčiji v nesreči avtobusa 23 mrtvih in 11 hudo ranjenih

Malo znanega o nesreči

13. maj 2017 ob 13:52

13. maj 2017 ob 18:23

Marmaris - MMC RTV SLO/Reuters

V nesreči avtobusa s turisti blizu jugozahodnega turškega mesta Marmaris je po zadnjih podatkih umrlo 23 ljudi, 11 je hudo ranjenih.

Avtobus je v ovinku zletel s ceste, prebil varnostno ograjo in padel na avto na drugi cesti 15 metrov niže. Umrlo je 20 ljudi z avtobusa in še tri osebe v avtomobilu, na katerega je priletel avtobus. Večina potnikov na avtobusu so bile ženske in otroci. V nedeljo v Turčiji praznujejo materinski dan, Marmaris pa je eden priljubljenih letovišč ob Sredozemskem morju za kratke oddihe ob koncu tedna.

Avtobus je potoval iz mesta Izmir na zahodu države, je novinarjem dejal lokalni guverner Amir Cicek. Nesreča se je zgodila na goratem območju na prelazu Sakar, kjer je več ostrih ovinkov.

Preiskava še poteka, med mogočimi vzroki nesreče je nedelovanje zavor avtobusa, časnik Hurriyet pa je navedel besede župana mesta Marmaris Alija Acarja, ki je dejal, da je mogoče, da je nesrečo povzročil voznik.

Sožalje svojcem žrtev je izrazil tudi turški predsednik Tayyip Erdogan, k je na obisku na Kitajskem. Lokalne oblasti je pozval k ukrepom, ki bi preprečili tovrstne tragedije.

B. V., K. T.