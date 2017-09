V Turčiji "zaradi političnih razlogov" prijeli še dva Nemca

Merklova: "Velja razmisliti o politiki do Turčije"

1. september 2017 ob 19:49

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Turške oblasti so v četrtek "zaradi političnih razlogov" aretirale še dva nemška državljana, je sporočil uradni Berlin. Nemških političnih zapornikov v Turčiji je tako po mnenju Berlina skupno že 12, med njimi štirje z dvojnim turškim in nemškim državljanstvom.

"31. avgusta so zaradi političnih razlogov v Turčiji aretirali dva nemška državljana," je dejala tiskovna predstavnica nemškega zunanjega ministrstva Maria Adebahr. Dodala je, da skuša ministrstvo zagotoviti konzularno pomoč, nemškim oblastem pa še niso omogočili dostopa do zapornikov. O aretacijah so bili prvi obveščeni na nemškem konzulatu v Izmirju, aretaciji pa je nato potrdila letališka policija v Antalyji, ne pa tudi turška vlada, je pojasnila Adebahrova.

"Naše zahteve do Turčije so zelo jasne," se je na novico odzval tiskovni predstavnik nemške kanclerke Angele Merkel Steffen Seibert. "Pričakujemo, da bo Turčija izpustila vse nemške državljane, ki so bili aretirani iz neupravičenih razlogov."

Skupno je trenutno v Turčiji pridržanih 55 nemških državljanov, od tega po mnenju Berlina 12 zaradi političnih razlogov. Med slednjimi imajo štirje turško in nemško državljanstvo. Kot je poudarila Merklova, v večini od 12 primerov ni "zakonite osnove" za pripor, zato se mora Nemčija odzvati odločno. Kanclerka je še dodala, da mora nemška vlada morda ponovno premisliti glede svoje politike do Turčije.

Vse slabši odnosi

Kanclerski kandidat socialdemokratov (SPD) na prihajajočih parlamentarnih volitvah Martin Schulz je vlado pozval, naj v prihodnjih dneh razmisli o zaostritvi sankcij proti Ankari.

Med priprtimi je tudi turško-nemški novinar Deniz Yücel, sicer dopisnik nemškega časnika Die Welt, ki je v priporu že 200 dni. V Turčiji ga čaka sojenje zaradi obtožb, povezanih s terorizmom.

Nemško-turški odnosi so sicer zaradi nesoglasij med državama napeti že več mesecev, predvsem od lanskega neuspelega poskusa državnega udara. Dodatno so k slabemu odnosu pripomogla v Nemčiji načrtovana zborovanja v podporo turškim ustavnim spremembam marca letos, s katerimi so v Turčiji uvedli predsedniški sistem.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je poleg tega Turke v Nemčiji sredi avgusta pozval, naj na parlamentarnih volitvah ne volijo krščanskih demokratov (CDU) Merklove, SPD ali Zelenih. Vse tri stranke je označil za "sovražnice Turčije". Kanclerka je danes poudarila, da bodo nemške volitve odločili ljudje v Nemčiji, ki imajo nemško državljanstvo.

K. S.