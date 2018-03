V Vatikanu afera "Lettergate" odnesla vodjo komunikacij

"Manipulativna" objava pisma

22. marec 2018 ob 16:12

Vatikan - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vatikan pretresa nova afera - pod drobnogledom je pismo, ki ga je nekdanji papež Benedikt XVI. poslal vatikanskemu oddelku za komunikacije in v katerem v lepi luči naslika svojega naslednika, papeža Frančiška.



Zaradi afere je že odstopil vodja oddelka za komunikacije v Vatikanu Dario Vigano.

Kot je pojasnil, se je za odstop odločil, ker je bilo glede njegovega dela v zadnjih dneh precej prepirov. Dodal je, da odhaja, ker noče ovirati ali celo zadrževati reforme oddelka za komunikacije.

Vigano je prejšnji teden objavil pismo o knjigah o teološki izobrazbi papeža Frančiška, ki naj bi sicer ostalo zasebno. V njem je bil Benedikt XVI. kritičen do primerjav med njim in njegovim naslednikom, ki naj bi bil bolj praktičen človek brez posebne teološke in filozofske izobrazbe.

Svarilo pred lažnimi novicami

A del pisma, katerega fotografijo so poslali medijem, je bil zabrisan, in sicer tisti, v katerem Benedikt XVI. priznava, da teh knjig sploh ni prebral. Mediji so zato Vatikan obtožili manipulacije, afere pa se je prijelo ime Lettergate.

Afera se je pojavila dva meseca po tem, ko je papež Frančišek javno posvaril pred nevarnostmi "lažnih novic".

Vigano je bil od leta 2015 prefekt sekretariata za komunikacije. Posodobitev vatikanskih medijev je del reforme rimske kurije, za katero si papež Frančišek prizadeva od začetka svojega pontifikata.

Benedikt XVI. je sicer z mesta papeža odstopil leta 2013, od takrat pa 90-letni nekdanji papež živi v skoraj popolni izolaciji v vatikanskem samostanu Mater Ecclesiae.

K. S.