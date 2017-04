Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eden izmed sloganov: "Nižanje sredstev za znanost me dela relativno jeznega." Foto: Reuters Utrinek iz Stockholma. Foto: Reuters Sorodne novice Raziskovalci na ulicah protestirali proti krčenju znanstvenih proračunov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V več kot 500 mestih po svetu shodi v podporo znanosti

Znanstveniki ostro proti krčenju sredstev za raziskovanje

22. april 2017 ob 16:31

Washington, London, Amsterdam, Sydney - MMC RTV SLO/STA

V številnih državah sveta potekajo shodi za znanost, skupno naj bi jih bilo več kot 500, na katerih znanstveniki svarijo pred posledicami alternativnih dejstev in krčenja sredstev za znanstveno raziskovanje.

V ZDA so se protestniki sprehodili mimo Bele hiše in opozorili na proti znanosti uperjeno držo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je znan po svojem skepticizmu glede okoljskih sprememb, razmišlja pa tudi o krčenju sredstev za znanstveno raziskovanje. Nizozemski strokovnjaki so pozvali k večjemu spoštovanju znanosti.

V Londonu so znanstveniki opozorili na možnost posledic brexita, ki bi lahko škodil mednarodnim raziskovalnim projektom in iz države odgnal evropske strokovnjake. Kot je dejal eden izmed udeležencev, univerzitetni profesor Maarten Frens, še nikoli do zdaj ni bilo toliko pritiska na znanost. Raziskave pa so postale le še eno mnenje, je opozoril.

Več tisoč ljudi se je udeležilo tudi shodov v Avstraliji in Novi Zelandiji. Glasni protestniki v Sydneyju so bili oblečeni v bele halje in pozivali politike, naj podpirajo znanstveno skupnost. "Brez znanosti je samo fikcija" in "Potrebujemo mislece, ne zanikovalce" je pisalo na transparentih, ki so jih protestniki nosili s seboj. Pri nas je shod potekal v sredo.

K. T.