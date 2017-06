V Veliki Britaniji zmaga konservativcev, a premalo za večino v parlamentu

Poostreni varnostni ukrepi zaradi terorističnih napadov

8. junij 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 23:44

London - MMC RTV SLO/STA

Na predčasnih volitvah v Veliki Britaniji so največ glasov osvojili konservativci premierke Therese May, vendar ne dovolj za večino in samostojno vladanje.

Glede na izide vzporednih volitev so v 650-članskem parlamentu konservativci dobili 314 poslanskih sedežev, laburisti pa jim sledijo z 266 osvojenimi sedeži.

Škotska nacionalna stranka je dobila 34 sedežev in liberalni demokrati 14. Evroskeptična stranka Ukip naj bi ostala brez poslancev, 22 pa naj bi jih dobile druge, manjše stranke.

Do zdaj so imeli konservativci 331 sedežev, laburisti 232, Škotska nacionalna stranka 56, liberalni demokrati osem, manjše stranke pa skupno 24. Za oblikovanje večine mora stanka na volitvah dobiti 326 sedežev.



"Potrebujemo dejanske rezultate, šele takrat bomo lahko komentirali," je dejal obrambni minister, konservativec Michael Fallon.

Predstavnik laburistov John McDonnell je povedal, da na izide vzporednih volitev gledajo s skepso. "Počakajmo na prave rezultate," je dejal.

Nekdanji britanski finančni minister George Osborne je ocenil, da so izidi vzporednih volitev "popolna katastrofa" za Mayevo in njene konservativce.

Takoj po objavi izidov vzporednih volitev je vrednost britanskega funta v primerjavi z dolarjem močno padla.

Če se bodo izidi vzporednih volitev izkazali za pravilne, se na Otoku obeta težavno oblikovanje vlade, saj v parlamentu nobena stranka ne bo imela absolutne večine.

V Angliji, na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem je bilo odprtih okoli 40.000 volišč za 46,9 milijona volilnih upravičencev, kar je pol milijona več kot na zadnjih volitvah leta 2015.

Večina volišč je bila tokrat v šolah, skupnostnih centrih in občinah, v preteklosti pa so Britanci volili tudi že v pubih, pralnicah in na šolskih avtobusih. Varnost je po terorističnih napadih tokrat izjemno poostrena.

Nekateri volivci so svoje glasovi oddali že po pošti. Leta 2015 je poštno glasovanje predstavljalo kar 16,4 odstotka vseh glasovnic.

Prednost konservativcev splahnela

Glasovanje je potekalo v 650 okrožjih na Otoku, zmagovalna stranke vsakega od okrožij pa dobi en sedež v spodnjem domu parlamenta. Nekaj izidov bo predvidoma znanih že danes, prve končne izide pa je pričakovati v petek zjutraj.

Zmago, a ne prepričljivo, kot je ob sklicu predčasnih volitev upala Mayeva, so konservativcem napovedovale tudi ankete, saj je prednost konservativcev pred laburisti kopnela iz tedna v teden.

Sredi aprila so konservativci v javnomnenjskih anketah pred laburisti vodili celo 22 odstotnih točk. A po predstavitvi volilnih programov konec maja je njihova prednost v anketah začela kopneti in glede na anketo inštituta Survation je dva dneva pred volitvami znašala le še malo več kot odstotek.

J. R.