V Vietnam udaril tajfun Damrey; 19 mrtvih

10. novembra se začne vrh APEC-a

4. november 2017 ob 14:38

Hanoj - MMC RTV SLO, Reuters

V osrednji in južni del Vietnama je udaril tajfun Damrey, ki je zahteval najmanj 19 življenj, še 12 ljudi je pogrešanih. Na varno so preselili več kot 33.000 ljudi.

Tajfun je prinesel vetrove z močjo več kot 90 kilometrov na uro, ki so odkrili več kot 1.000 streh, podrli mnogo stebrov električne napeljave in dreves. V Južnem Kitajskem morju se je zaradi neurja prevrnilo šest ladij z 61 ljudmi na krovu. 25 potnikov so rešili, usoda preostalih ni znana. Prizadetih je tudi več kot 40.000 hektarjev nasadov kavovca, sladkornega trsa, riža in kavčuka.

Tajfun je najhuje prizadel mesto Nha Trang, ki leži okoli 500 kilometrov od obalnega mesta Danang, v katerem bo prihodnji teden potekalo srečanje Azijsko-tihomorskega gospodarskega sodelovanja (APEC), na katerem bi se lahko srečala tudi ruski in ameriški predsednik, Vladimir Putin in Donald Trump, prihod pa je potrdil tudi kitajski predsednik Ši Džinping.

Vietnam si sicer še ni opomogel od hudih poplav, ki so na severu države oktobra vzele 80 življenj, septembra pa je nekatere predele razdejal tajfun.

