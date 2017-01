V zadnjih dveh dneh v Evropi zaradi mraza umrlo najmanj 23 ljudi

Mraz pritiska tako v Italiji in Franciji kot v Rusiji in na Balkanu

8. januar 2017 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropa se spopada s hudim mrazom, zaradi katerega je v zadnjih dveh dneh umrlo najmanj 23 ljudi. Samo na Poljskem je v zadnjih dveh mesecih umrlo več kot 50 ljudi.

Na Poljskem, kjer se je temperatura v soboto spustila na -14 stopinj Celzija, so pristojne službe sporočile, da je tam zaradi mraza od 1. novembra umrlo že 53 ljudi. Največ smrtnih žrtev je bilo pretekli petek, ko je zmrznilo kar sedem ljudi.

V Srbiji na območju cele države velja rdeči alarm zaradi nizkih temperatur. Do srede pričakujejo zelo nizke temperature, tudi do -25 stopinj Celzija, poroča b92.net. Rdeči alarm velja tudi na Hrvaškem. V Slavonskem Brodu so zjutraj namerili -19,9 stopinje Celzija, v Osijeku pa -18 stopinj. V Splitu in Dubrovniku so namerili -4,5 in -6 stopinj Celzija, poroča portal index.hr. Iz Hrvaške poročajo tudi o prvi letošnji žrtvi mraza. Na cesti blizu kraja Hlebine blizu meje z Madžarsko so našli truplo 37-letne ženske.

V Italiji umrlo sedem ljudi

Tudi v Italiji je v zadnjih 48 urah zaradi mraza umrlo sedem ljudi. Med njimi je bilo pet brezdomcev, dva sta bila poljska državljana. Iz osrednjega dela države poročajo o močnem sneženju. Sneg je prekril tudi kraja Amatrice in Accumoli, ki sta bila najbolj prizadeta v nedavnih potresih.

V Franciji se je davi, najverjetneje zaradi poledice, zgodila huda prometna nesreča. Avtobus s portugalskimi turisti je zdrsnil z avtoceste v pokrajini Saone-et-Loire v osrednjem delu države. Umrlo je pet ljudi, 27 je ranjenih.

V Pragi, kjer je bila pretekla noč najhladnejša to zimo, sta zaradi podhladitve umrla dva brezdomca in varnostnik na nekem parkirišču.

V Moskvi namerili -35 stopinj Celzija

V Rusiji so praznovali najhladnejši pravoslavni božič v zadnjih 120 letih. V Moskvi so tako na božični večer namerili -29,9 stopinje Celzija, v nedeljo pa so temperature še nižje. Na območju glavnega mesta so tako namerili -35 stopinj Celzija, najnižje pa se je temperatura spustila v Klinu, kakih 80 kilometrov severozahodno od Moskve, kjer so termometri danes ponoči pokazali -35,9 stopinje Celzija.

Ruski vremenoslovci v prihodnjih dneh napovedujejo nekoliko višje temperature, ki pa bodo vseeno od 12 do 15 stopinj nižje od običajnih v tem času, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

B. V.