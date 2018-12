V ZAE-ju so se srečali predstavniki talibanov in ZDA

V proces je vpletenih več držav s svojimi interesi

17. december 2018 ob 17:45

Abu Dabi - MMC RTV SLO, Reuters

V Združenih arabskih emiratih so se sešli predstavniki afganistanskih talibanov in ZDA. Gre za dodaten korak v smeri vzpostavljanja osnove za pogovore o koncu 17-letne vojne v Afganistanu.

Predtem so se predstavniki talibanov in posebni odposlanec ZDA Zalmay Khalilzad najmanj dvakrat sešli v Katarju, poroča Reuters. Po besedah tiskovnega predstavnika talibanov Zabihulaha Mudžahida so se na tokratnih pogovorih, ki naj bi trajali tri dni, udeležili tudi predstavniki Savdske Arabije, Pakistana in ZAE-ja.

Ameriško veleposlaništvo v Kabulu sicer ni potrdilo, da je potekalo kakšno srečanje.

Diplomatska prizadevanja za razrešitev konflikta v Afganistanu so se v zadnjem času okrepila, čeprav so talibani zavračali neposredne pogovore z vlado v Kabulu, saj jo dojemajo kot nelegitimen režim, vsiljen od tujih držav.

Talibani, ki so jih mednarodne sile vrgle z oblasti leta 2001, pravijo, da je prisotnost tujih sil v Afganistanu glavna ovira za mir. Kljub prizadevanjem za mir se spopadi v državi nadaljujejo z veliko žrtvami na obeh straneh.

Čeprav se afganistanska vlada neposredno ne udeležuje pogovorov, se je njena delegacija v nedeljo sešla s predstavniki ZDA in Savdske Arabije v ZAE-ju, je dejal svetovalec afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija za državno varnost Hamdulah Mohib.

Gani je sicer oblikoval ekipo za pogajanje s talibani, a so ti sporočili, da se njihovi visoki predstavniki v ZAE-ju nimajo namena sestati s predstavniki vlade.

Predstavniki ZDA so poleg vzpostavitve neposrednih stikov s talibani okrepili tudi prizadevanja, da pridobijo podporo držav, ki imajo interese v Afganistanu, vključno s Pakistanom in Savdsko Arabijo.

Pakistan s pomembno vlogo

Zahodni diplomati so dejali, da odločitev za premik pogovorov iz Katarja v ZAE poudarja napore za tesnejšo vključitev Riada, ki je sovražen do Dohe, in posledično pritisk na Pakistan.

V zadnjih mesecih je Savdska Arabija Pakistanu ponudila šest milijard dolarjev pomoči, saj se Pakistan spoprijema z vse slabšim finančnim stanjem. Eden izmed višjih zahodnih diplomatov v Kabulu je dejal, da če Savdska Arabija v trenutnih razmerah Pakistanu pove, naj podpre afganistanski mirovni proces, Pakistan tega ne more prezreti.



Odnosi med ZDA in Pakistanom so dolgo napeti zaradi obtožb, da Pakistan podpira uporniške skupine v sosednjem Afganistanu. Islamabad te očitke zavrača. Ta mesec pa je ameriški predsednik Donald Trump Pakistan pozval k podpori afganistanskemu mirovnemu procesu.

