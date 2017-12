V Zagrebu žalna slovesnost za Slobodanom Praljakom

Na slovesnosti dva ministra in svetovalec Plenkovićeve vlade

11. december 2017 ob 16:03

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaški generalski zbor je v zagrebški koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega organiziral žalno slovesnost za hrvaškim generalom Slobodanom Praljakom, ki je naredil samomor na haaškem sodišču, potem ko je bil obsojen za vojne zločine v BiH-u.

Kljub temu številni Hrvati vidijo Praljaka kot junaka, ki je hrvaški narod v BiH-u rešil pred agresijo srbskih in bošnjaških enot leta 1993. Na žalno slovesnost so prišli številnih Praljakovi soborci, prijatelji in privrženci, med njimi tudi hrvaška ministra za obrambo in veterane Damir Krstičević in Tomo Medved. Slovesnosti sta se udeležila tudi namestnik predsednika HDZ-ja Milijan Brkić in vodja posvetovalnega sveta največje hrvaške stranke Vladimir Šeks, ki velja za osebnega svetovalca hrvaškega premierja in predsednika HDZ-ja Andreja Plenkovića.

Med nekaj tisoč udeleženci sta bila tudi obsojenca za vojne zločine na Hrvaškem Mirko Norac in Darijo Kordić, ki je bil v Haagu obsojen za vojne zločine v BiH-u, pa tudi nekdanji predsednik sabora Luka Bebić, kontroverzni pevec Marko Perković - Thompson ter nekateri poslanci.

Miroslav Tuđman: Obsojeni niso vedeli za vojne zločine

Eden izmed govorcev je bil sin prvega hrvaškega predsednika in poslanec HDZ-ja Miroslav Tuđman, ki je kot predstavnik generalskega zbora poudaril, da Praljak in preostalih pet obsojenih Hrvatov iz BiH-a "ni ukazalo vojnih zločinov, jih ni moglo preprečiti in niso zanje niti vedeli". Povedal je, da Praljak ni naredil samomora kot "teatralne poteze" niti kot "obupanec, ki se je želel izogniti kazni". Poudaril je, da je Praljak "s prezirom zavrnil sodbo, ker ni potrdila zgodovinskih dejstev o vojni med Hrvati in muslimani v BiH-u". Po žalni slovesnosti je bila v zagrebški cerkvi Sveta mati svobode tudi maša za Praljaka. Zaradi današnjega dogodka v Zagrebu velja poseben režim prometa ob dvorani Vatroslava Lisinskega in cerkvi, ki je na drugem koncu mesta.

Praljak je bil med šesterico nekdanjih političnih in vojaških voditeljev medvojne tvorbe bosanskih Hrvatov Herceg-Bosne, ki ji je haaško sodišče v prizivnem postopku potrdilo obsodbo na skupno 111 let zapora zaradi vojnih zločinov proti Bošnjakom leta 1993.

Praljak je po izreku pravnomočne sodbe na 20 let zapora v sodni dvorani vzkliknil, da ni vojni zločinec in da ne priznava sodbe. Nato je iz stekleničke spil strup, kalijev cianid, v bolnišnici v Haagu pa pozneje umrl. Nizozemska policija preiskuje okoliščine samomora, neodvisna preiskava pa poteka tudi na haaškem sodišču, ki bo konec leta zaprlo svoja vrata po 24 letih delovanja.

Pokopali so ga v tajnosti na pokopališču Mirogoj

Praljaka so prejšnji teden v tajnosti pokopali v družinskem krogu na zagrebškem pokopališču Mirogoj. Članov njegove družine danes ni bilo na žalni slovesnosti, so poročali hrvaški mediji.

Hrvaška vlada je bila deležna mednarodnih kritik zaradi izjav premierja Plenkovića o nesprejemljivosti sodbe proti šesterici Hrvatov v BiH-u, današnja udeležba nekaterih ministrov pa lahko potrdi navedbe, da podpirajo vojne zločince. Ministra Krstičević in Medved sta se danes izognila novinarskim vprašanjem.

Tisti, ki so ob Praljakovem samomoru na Hrvaškem javno govorili ali pisali, da je obsojeni vojni zločinec, so bili deležni groženj, tudi s smrtjo, vključno z nekdanjim hrvaškim predsednikom Stipetom Mesićem, pa tudi nekateri opozicijski poslanci in novinarji.

Pobuda mladih za človekove pravice je pozvala državljane, naj na enem izmed zagrebških trgov danes pozno popoldne prižgejo sveče za vse žrtve zločinov, ki so jih v BiH-u zagrešili pripadniki hrvaške vojske.

A. V.