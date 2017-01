V Zagrebu zaradi fizičnih napadov protest azilantov

Pravijo, da se na Hrvaškem ne počutijo varne

2. januar 2017 ob 18:59

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Nekaj deset prosilcev za azil je protestiralo pred namestitvenim centrom v Zagrebu zaradi fizičnih napadov na prebivalce centra na silvestrovo. Kot so zatrdili, so najmanj štiri prosilce za azil preteple neznane osebe, tudi z bejzbolskimi kiji. Od hrvaške policije zahtevajo, naj jih zaščiti.

Protestniki so novinarjem pokazali tudi več fotografij azilantov, ki so med napadi utrpeli poškodbe glave.

Nezadovoljni so, ker policija ni ukrepala na prijavo nasilja pretekli konec tedna kot tudi zaradi tega, ker so policisti zavrnili prošnjo, da bi napadene ljudi prepeljali v bolnišnico. Navedli so tudi, da so policisti grobi do njih, ko zahtevajo dokumente zaradi ugotovitve identitete. Protestniki so dejali, da se na Hrvaškem ne počutijo varni. Nosili so tudi napis, da "begunci niso kriminalci".

V policiji zaenkrat niso odgovorili na trditve azilantov, da ne morejo računati na pomoč policije, ko so ogroženi ali napadeni. V zagrebškem centru za mirovne študije (CMS), ki skrbi tudi za pravno pomoč prosilcev za azil, so ogorčeni zaradi fizičnih napadov na ljudi, ki so poiskali zatočišče na Hrvaškem.

"Mi bomo dokumentirali zgodbe in izkušnje, ki smo jih slišali. Pogovarjali se bomo z vodstvom centra, kot tudi z ministrstvom za notranje zadeve in policijo ter zahtevali njihov odziv na dogodke. Potem bomo videli, kako bomo ukrepali naprej," je dejala članica CMS-ja Emina Bužinkić.

Poudarila je, da so ljudje v centru resnično ogroženi ter da se neupravičeno krepijo predsodki in napetosti. Protestniki so opozorili tudi na slabe življenjske pogoje kot tudi na neustrezen odnos zaposlenih v centru v Zagrebu. Zagrebška policija je prejšnji teden ukrepala v centru, potem ko je eden prosilcev za azil s pestjo hujše poškodoval drugega.

K. S.