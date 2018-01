V ZDA bo 20.000 najstnikov podvrženih "terapiji" za spremembo spolne usmerjenosti

Avtor raziskave: Treba je zmanjšati stigmo

26. januar 2018 ob 09:43

Washington - MMC RTV SLO

Raziskava v ZDA je pokazala, da bo v državi na tisoče istospolno usmerjenih najstnikov do svojega 18. leta podvrženo poskusom spremembe spolne usmerjenosti.

Kot kaže raziskava Instituta Williams na Pravni fakulteti Univerze v Kaliforniji, bo okoli 20.000 najstnikov med 13. in 17. letom starosti deležno poskusa spremembe spolne usmerjenosti. Postopek, imenovan "spreobrnitvena" ali "reparativna" terapija, tudi v obliki svetovanja in molitev, naj bi ljudi "ozdravil" istospolne usmerjenosti, vodijo pa ga licencirani zdravstveni delavci.

Kot poroča britanski Independent, so postopek strokovnjaki na področju zdravja označili za škodljivega, saj lahko povzroči čustveno in psihološko škodo. Tovrstna "terapija" je še vedno zakonita v 41 zveznih državah ZDA. Nova raziskava pa kaže, da bo okoli 57.000 mladih deležnih takšne obravnave pri verskem ali duhovnem svetovalcu.

Takšni "terapiji" je bilo v ZDA podvrženo skoraj 700.000 odraslih istospolno usmerjenih, med njimi je bila polovica tej praksi podvržena kot mladostniki.

Prepoved bi zaščitila najstnike

Vodja avtorjev raziskave Christy Mallory je dejala, da številna združenja zdravstvenih delavcev in javnost podpirajo konec izvajanja tovrstnih postopkov nad istospolno usmerjenimi mladimi. "Naša raziskava kaže, da bi zakoni, ki prepovedujejo te terapije, lahko zaščitili na deset tisoče najstnikov pred, po mnenju številnih zdravstvenih strokovnjakov, škodljivo in neučinkovito prakso," je dejala.

V zvezni državi Kaliforniji, ki tovrstne prakse ne prepoveduje, jih je med 13. in 17. letom podvrženih okoli 6.000 mladih.

Takšnim "terapijam" nasprotuje več priznanih združenj zdravstvenih delavcev, med njimi Ameriško zdravstveno združenje, Ameriško združenje psihologov in Ameriška akademija pediatrije. Terapija s pogovorom je sicer običajna tehnika, a nekateri izvajalci spodbujajo občutek slabosti, bruhanje ali uporabljajo električne šoke.

Eden od avtorjev raziskave Kerith Conron je dejal, da je "treba zagotoviti točne informacije o spolni usmerjenosti in spolni identiteti ter si prizadevati za zmanjševanje stigme in spodbujati sprejemanje istospolno usmerjenih mladih in njihovih družin".

B. V.