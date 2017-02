V ZDA od začetka leta skoraj 50 groženj z bombo zoper judovske skupnostne centre

Vse več incidentov, v katerih so tarče manjšine

4. februar 2017 ob 20:21

Washington - MMC RTV SLO

Judovski skupnostni centri v ZDA so letos prejeli skoraj 50 groženj z bombo, organi pregona pa niso odkrili nobenih osumljencev. Po državi je opaznega vedno več antisemitizma.

Letošnje grožnje do zdaj sicer niso bile uresničene, poroča Guardian. A po besedah Elise Jarvis iz judovske organizacije Liga proti obrekovanju (ADL) gre za običajne dogodke, ki so vse pogostejši. Zaradi klicev z grožnjami je bilo 31. januarja tako evakuiranih 14 judovskih skupnostnih centrov.

Kot pravijo poznavalci in predstavniki varnostnih sil, se je število sovražnih incidentov, uperjenih proti Judom v ZDA, povečalo po novembrskih predsedniških volitvah, na katerih je zmagal Donald Trump, tako kot se je povečalo število incidentov, v katerih so bili tarča muslimani, Mehičani, temnopolti in priseljenci.

Elise Jarvis nerada povezuje nedavne grožnje z izidi volitev, saj ni dovolj podatkov o ljudeh, ki opravljajo omenjene klice. Ne glede na to, kdo je za grožnjami, pa pomenijo te dovolj razlogov za zaskrbljenost, meni.

Kot je še dejala, so grožnje z bombami najpogosteje taktika za prekinitev delovanja in vzbujanje strahu in panike. Vsako grožnjo pa morajo vzeti skrajno resno in se nanjo ustrezno odzvati, je še dodala.

B. V.