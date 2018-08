V ZDA velik porast smrti zaradi predoziranja z zdravili in mamili

Začetki krize segajo v leto 2010

17. avgust 2018 ob 16:06

Washington

V ZDA je lani zaradi prevelikega odmerka mamil oz. zdravil umrlo skoraj 72.000 ljudi. Gre za rekordno število smrti, ki ga povezujejo predvsem z naraščanjem porabe sintetičnih opioidov.

Število umrlih zaradi prevelikih odmerkov v ZDA tudi krepko presega število smrtnih žrtev prometnih nesreč, strelnega orožja ali samomorov.

Poročilo ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) navaja, da je lani zaradi uživanja mamil umrlo 71.568 ljudi, kar predstavlja občutno povečanje v primerjavi z letom 2016, ko so ugotovili 67.114 tovrstnih smrtnih žrtev, oz. letom 2015, ko je bilo umrlih 54.207.

Število umrlih zaradi prevelikega odmerka se je povečalo v 38 od 50 zveznih držav. Največ žrtev so našteli na Floridi, v Kaliforniji, Pensilvaniji in Ohiu. A hkrati se je število umrlih najbolj povečalo v Nebraski, in sicer za več kot 30 odstotkov, in v Južni Karolini, za več kot 20 odstotkov.

Lani je šlo pri skoraj polovici smrti zaradi prevelikega odmerka za sintetične opioide – kar je več kot za tretjino več kot leto poprej.

Kriza nedavna

Začetki krize z opioidi v ZDA segajo v leto 2010, pri čemer krivda leži predvsem v prevelikem predpisovanju protibolečinskih zdravil, kot je oksikodon. Od teh snovi je posledično odvisnih postalo več kot dva milijona ljudi.

Številni med njimi so, ko so ostali brez receptov oz. so njihovo predpisovanje zaostrili, nato posegli po heroinu ali fentanilu, izjemno močnem sintetičnemu opioidu, ki je tudi občutno cenejši.

Ameriške oblasti so zaradi krize okrepile ukrepanje proti zdravnikom in klinikam, ki so še kar naprej predpisovali recepte brez prave podlage, pa tudi proti farmacevtski industriji.

"Izredne razmere"

Kriza z opioidi se je zaostrila do te mere, da jo je predsednik ZDA Donald Trump lani označil za "izredne razmere na področju javnega zdravja" in sprostil sredstva za financiranje boja proti odvisnosti in omejevanje njenih družbenih posledic.

Statistika CDC-ja je sicer kljub skrb vzbujajoči sliki pokazala tudi, da so določeni tovrstni programi lahko uspešni. V Massachusettsu je tako število smrtnih predoziranj upadlo, čeprav se je ta zvezna država še leto poprej uvrščala med tiste z najvišjim številom smrtnih primerov.

Oblasti v tej državi so pri tem ukrepale predvsem z večjim razdeljevanjem kompletov z zdravilom Narcan, ki se uporablja v primeru prevelikih odmerkov, saj blokira učinke opioidov.

