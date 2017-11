Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Generalni sekretar Antonio Guterres je dejal, da je treba spolnim zlorabam narediti konec. Foto: Reuters Sorodne novice Evropski poslanci za ničelno toleranco do spolnega nadlegovanja Dodaj v

V Združenih narodih v treh mesecih 31 prijav spolnih zlorab

Domnevne zlorabe naj bi segale tudi v leto 2015

4. november 2017 ob 12:53

New York - MMC RTV SLO, STA

V Združenih narodih so od julija do septembra letos prejeli 31 prijav spolnih zlorab in izkoriščanja, ki naj bi jih zagrešili zaposleni v organizaciji po vsem svetu. Zlorabe naj bi se zgodile letos, lani in predlani.

Kot je dodal tiskovni predstavnik ZN-a Stephane Dujarric, se 12 prijav nanaša na tiste, ki delujejo v mirovnih operacijah, 19 pa na zaposlene v agencijah, skladih in programih ZN-a, med drugim tudi zaposlene v Skladu ZN-a za otroke (Unicef) in Visokem komisariatu ZN-a za begunce (UNHCR).

12 zlorab naj bi se zgodilo letos, dve lani, šest pa leta 2015. Za preostalih enajst prijav datumi niso omenjeni. V desetih primerih naj bi šlo za spolne zlorabe, v 19 za spolno izkoriščanje, podatki o dveh pa so tajni, saj starost žrtev ni znana.

Združeni narodi so zaradi obtožb o spolnih zlorabah že uvedli preiskavo.

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je januarja ob začetku mandata napovedal, da bo spolnim zlorabam v svetovni organizaciji naredil konec. Preiskava je namreč lani odkrila, da so pripadniki mirovnih sil posiljevali mladoletne v Srednjeafriški republiki. ZN je od takrat po besedah Dujarrica vzpostavil nov nadzorni sistem, ki naj bi pomagal pri identifikaciji storilcev in preprečil, da bi se še kdaj zaposlili pri svetovni organizaciji.

