V železniški nesreči blizu Soluna trije mrtvi

Je vlak vozil prehitro?

14. maj 2017 ob 09:27,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 13:22

Solun - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V sobotni železniški nesreči blizu Soluna so umrli trije ljudje, 10 jih je ranjenih, med njimi strojevodja. Potniški vlak se je iz še neznanega vzroka iztiril in se zaletel v hišo.

V nesreči na severu Grčije je s tirov zapeljalo vseh pet vagonov, v katerih je bilo približno 70 potnikov. Ranjen je bil tudi strojevodja, ki je v kritičnem stanju, s skokom z balkona tik pred trčenjem pa se je pred poškodbami rešil 24-letni prebivalec hiše, v katero se je zaletel vlak.

Policija je sporočila, da so umrli trije ljudje, 10 jih je ranjenih, med njimi so trije huje poškodovani. Pred tem je sicer železniški prevoznik Trainose sporočil, da so umrli štirje ljudje, a so pozneje to obvestilo umaknili s svoje spletne strani.

Policija je sporočila, da vzrok iztirjenja še ni znan, lokalni predstavniki pa sumijo, da bi lahko vlak vozil prehitro. Vlak je bil na poti iz Aten v Solun, iztiril pa se je v mestu Adendro, 37 kilometrov od Soluna.

B. V.