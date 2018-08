V Zimbabveju slavi ZANU-PF, ki je na oblasti že skoraj 40 let

Opozicija volilno komisijo obtožila, da namerno zavlačuje

1. avgust 2018 ob 09:20

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Zimbabvejska volilna komisija je objavila prve delne izide splošnih volitev. Na njih je slavila vladajoča stranka ZANU-PF, s čimer je tlakovana pot njenemu predsedniku Emmersonu Mnangagwi, da bo še naprej na položaju predsednika države.

ZANU-PF je na volitvah prepričljivo zmagala. Po podatkih volilne komisije je osvojila 109 poslanskih sedežev, njena največja tekmica, opozicijska stranka Gibanje za demokratično spremembo (MDC), pa 41. Preostalih 60 sedežev v 210-članskem parlamentu še ni razdeljenih. ZANU-PF tako potrebuje še 30 sedežev za dvotretjinsko večino, ki bi ji omogočala tudi spremembo ustave.

Volivci ob tem, ko oddajo glas za stranko, izberejo tudi predsednika države.

Mugabe Mnangagwe ni podprl

Med 23 predsedniškimi kandidati sta imela realne možnosti za zmago le Emmerson Mnangagwa, sprva Mugabejev zaveznik, nato nasprotnik, in vodja MDC-ja Nelson Chamisa. Čeprav je danes 75-letni Mnangagwa vso politično kariero v stranki ZANU-PF, ki vlada od samostojnosti države leta 1980, ima precej podpornikov, ker je z oblasti lani z vojaškim udarom strmoglavil osovraženega Mugabeja in njegovo družino ter obljubil novo, uspešno poglavje za državo. A njegovi nasprotniki opozarjajo, da je bil politik, znan tudi po vzdevku Krokodil, predolgo na napačni strani in želijo, da bi prvič po razglasitvi neodvisnosti prišla na oblast druga stranka, ne Zanu-PF.

Mugabe je v nedeljo odrekel podporo Mnangagwi, češ da ne more glasovati za tiste, ki so ga spodnesli. Mnangagwa je takoj odgovoril z obtožbo o zavezništvu med Mugabejem in Chamiso. Ta je takoj zanikal, da bi imel karkoli z odločitvijo nekdanjega predsednika.

MDC prepričan v volilni uspeh

MDC, ki jo vodi karizmatični 40-letni katoliški pastor Nelson Chamisa, je imela največ uspeha v urbanih središčih. Po zaprtju volišč so bili v MDC-ju prepričani o zmagi na predsedniških volitvah, volilno komisijo pa so v torek obtožili, da namerno zamuja z objavo izidov volitev.

Ponedeljkove splošne volitve v Zimbabveju so bile prve po lanski odstavitvi dolgoletnega voditelja Roberta Mugabeja, ki je državo vodil skoraj 40 let.

A. P. J.