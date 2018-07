V Zimbabveju volijo na prvih volitvah po padcu Mugabeja

Visoka volilna udeležba

30. julij 2018 ob 16:22

Harare - MMC RTV SLO, STA

V Zimbabveju potekajo prve splošne volitve od lanskega padca Roberta Mugabeja, ki je državo vodil skoraj 40 let in jo privedel v globoko gospodarsko krizo.

Pred volišči so bile dolge vrste volivcev še pred njihovim odprtjem, volilna udeležba pa je visoka.

Med 23 predsedniškimi kandidati imata realne možnosti za zmago le Emmerson Mnangagwa, sprva Mugabejev zaveznik, nato nasprotnik, in vodja opozicijskega Gibanja za demokratične spremembe (MDC) Nelson Chamisa.

Čeprav je danes 75-letni Mnangagwa vso politično kariero v stranki Zanu-PF, ki vlada od samostojnosti države leta 1980, ima precej podpornikov, ker je z oblasti lani z vojaškim udarom strmoglavil osovraženega Mugabeja in njegovo družino ter obljubil novo, uspešno poglavje za državo.

A njegovi nasprotniki opozarjajo, da je bil politik, znan tudi po vzdevku Krokodil, predolgo na napačni strani, in želijo, da bi prvič po razglasitvi neodvisnosti prišla na oblast druga stranka, ne Zanu-PF. Zato številni podpirajo 40-letnega krščanskega pastorja Chamiso.

Mugabe s soprogo Grace na volišču

Mugabe je v nedeljo odrekel podporo Mnangagwi, češ da ne more glasovati za tiste, ki so ga spodnesli. Mnangagwa je takoj odgovoril z obtožbo o zavezništvu med Mugabejem in Chamiso. Ta je takoj zanikal, da bi imel karkoli z odločitvijo bivšega predsednika.

Nekdanji predsednik je v spremstvu soproge Grace svoj glas oddal v prestolnici Harare. Ob tem ni podal nobene izjave za novinarje, je pa njegova soproga ob vstopu na volišče z rokami pokazala gesto, ki jo povezujejo z opozicijskim MDC.

Mnangagwa je ob oddaji svojega glasu v kraju Kwekwe dejal, da ima Mugabe vso pravico, da izrazi svoje mnenje v okviru novega "demokratičnega okolja" v državi. Ob tem je izrazil veselje, da volitve potekajo mirno.

"Glas za spremembo"

Chamisa je v prestolnici, kjer je oddal glas, dejal, da je zanj zmaga zagotovljena, če glasovnic na podeželju ne bodo priredili. Dodal je, da predstavlja "glas za spremembo, novo in mlado".

Zadnje ankete Mnangagwi napovedujejo 40 odstotkov glasov, Chamisi pa 37 odstotkov. Če nihče ne bo dobil več kot 50 odstotkov glasov podpore, bo drugi krog volitev 8. septembra. Ob predsedniških potekajo tudi parlamentarne in lokalne volitve.

Opozicija je pred volitvami opozarjala na nepravilnosti, saj naj bi bilo v volilnih imenikih na tisoče "navideznih volivcev". Svet ZN-a za človekove pravice pa je sporočil, da je veliko volivcev poročalo o ustrahovanju.

Prvič po 16 letih sicer volitve spremljajo mednarodni opazovalci.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri po srednjeevropskem času, rezultate pa je pričakovati do 4. avgusta.

K. S.