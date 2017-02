V zračnem napadu v Jemnu ubitih 10 civilistov

Prebivalci za napad krivijo koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije

16. februar 2017 ob 15:34

Sana - MMC RTV SLO/Reuters

V napadu na hišo v vasi severno od jemenskega glavnega mesta Sana je bilo ubitih 10 civilistov, od tega 9 žensk in otrok. Lokalni prebivalci za napad krivijo koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije.

Ljudje so se nahajali v hiši, ki naj bi pripadala lokalnemu plemenskemu vodji Mohamedu Al Nakaji, domnevno povezanim s hutijevskimi uporniki, kjer so se zbrali, da bi izrazili sožalje ob smrti neke ženske. "Ljudje so zaslišali zvok letal in začeli bežati iz hiše, nato pa so točno nanjo padle bombe," je po poročanju Reutersa dejal eden od prebivalcev vasi Ašira.

Vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki vojaško posredovanje v Jemnu izvaja že od marca 2015, je sporočila, da preučuje poročila o civilnih žrtvah na območju. "Zavedamo se medijskih poročil o trditvah hutijevskih upornikov, da so bili v nočnem zračnem napadu blizu Sane ubiti civilisti," je v izjavi sporočila koalicija. Dodala je še, da so v zadnjih dneh na tem območju potekali spopadi med jemenskimi oboroženimi silami in uporniki.

Številne kritike zaradi civilnih žrtev

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je bila na udaru kritik že oktobra lani, ko je v letalskem napadu na pogrebno dvorano po ocenah Združenih narodov ubila 140 ljudi. To je bil sicer napad z največ žrtvami od začetka vojaškega posredovanja koalicije. Savdska Arabija je bila zaradi številnih civilnih žrtev koalicije pod njenim vodstvom večkrat tarča kritik številnih nevladnih organizacij in Združenih narodov.

Od začetka vojne v Jemnu je bilo ubitih že okoli 4.000 civilistov, ZN pa ocenjuje, da so za 60 odstotkov teh žrtev krivi letalski napadi koalicije pod vodstvom Savdske Arabije. Po napadih na šole, bolnišnice in tržnice v državi organizacije za varstvo človekovih pravic Savdsko Arabijo obtožujejo vojnih zločinov. Savdska Arabije je nekatere izmed teh napadov zanikala, glede drugih pa je dejala, da so se v tistem času na območju nahajali uporniki.

Vojna v Jemnu traja že od septembra 2014, ko so uporniki vdrli v glavno mesto Sana in pregnali vlado predsednika Abd Rabuja Mansurja Hadija, ki je na položaju od leta 2012. V boju proti hutijevskim upornikom uživa podporo vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, to pa logistično in z orožjem podpira Zahod, predvsem ZDA in Velika Britanija. Na drugi strani hutijevske upornike podpira Iran. Vojna je terjala že več kot 10 tisoč žrtev, več milijonov ljudi je razseljenih.

J.R.