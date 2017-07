Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Abasi bo pakistansko vlado vodil le začasno. Foto: Reuters Sorodne novice Po ukazu vrhovnega sodišča odstopil pakistanski premier Šarif Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vajeti pakistanske vlade začasno prevzema nekdanji minister za nafto

Šarifov naslednik naj bi položaj prevzel v 45 dneh

29. julij 2017 ob 17:47

Islamabad - MMC RTV SLO/STA

Na čelu pakistanske vlade bo Navaza Šarifa, ki je v petek odstopil zaradi očitkov o korupciji in pranju denarja, začasno nadomestil nekdanji minister za nafto Šahid Hakan Abasi. Šarif je sicer za naslednika izbral svojega mlajšega brata Šahbaza.

A ta mora biti najprej izvoljen v parlament, zato je Šarif za vmesno obdobje za premierja imenoval Abasija. "Za svojega naslednika podpiram Šahbaza Šarifa, a bo moral najprej na volitve, zato za začasnega premierja imenujem Šahida Hakana Abasija," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Šarif v nagovoru članom svoje stranke Pakistanska muslimanska liga - Navaz (PML-N).

Šahbaz je trenutno guverner province Pandžab, zdaj pa mora najprej odstopiti s položaja in biti potem izvoljen v parlament, glede česar pa ni pričakovati težav, saj ima večino v njem PML-Navaz. Postopek naj bi trajal 45 dni, poroča BBC.

Šarif je odstopil v petek, potem ko je vrhovno sodišče ukazalo njegovo odstavitev zaradi očitkov o korupciji in pranju denarja. Očitki se nanašajo na razkritja iz lanske afere s panamskimi dokumenti, v katero je bila vpletena tudi Šarifova družina. Premier v panamskih dokumentih sicer ni omenjen, so pa osumili tri od štirih Šarifovih otrok - hčer Marjam ter sinova Hasana in Huseina.

Vrhovno sodišče je urad proti korupciji zaprosilo, naj uvede novo preiskavo o očitkih proti Šarifu. V osrčju preiskave je sicer legitimnost sredstev, ki jih je Šarifova družina uporabila za nakup več luksuznih nepremičnin v Londonu prek podjetij v davčnih oazah.

