Val protestov zajel Iran: protestniki za boljši življenjski standard in proti vladi

Oblasti za proteste krivijo opozicijo

30. december 2017 ob 12:03,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 12:16

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters

Po dveh dneh protivladnih protestov po več iranskih mestih, uperjenih proti visokim cenam in korupciji v političnih vrstah, se je v Iranu zbralo več tisoč podpornikov vlade s fotografijami vrhovnega verskega voditelja ajatole Hameneja.

V četrtek so se protesti začeli v drugem največjem iranskem mestu Mašhad, kjer se je zbralo nekaj sto protestnikov, ki so vpili slogane kot "ljudje prosjačijo, kleriki se obnašajo kot bogovi". Dan zatem so protesti potekali v zahodnem mestu Kermanšah, kjer je policija razkropila protestnike. Protesti so se nato razširili v prestolnico Teheran, severni mesti Sari in Rašt, Kazvin in Kom in Isfahan blizu prestolnice ter mesto Hamadan na zahodu države, poroča tiskovna agencija Fars.

Protestniki, ki so prišli izrazit svoje nezadovoljstvo z visokimi cenami in življenjskim standardom, so po poročanju Farsa proteste zapustili, ko so preostali začeli vzklikati protivladne slogane. Protestniki naj bi med drugim vzklikali "smrt diktatorju" in "smrt Rohaniju" ter "ne Gaza ne Libanon, moje življenje za Iran", s čimer so kritizirali vojaško vpletenost Irana v regionalne konflikte.

Iran je zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada in libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, podpira šiitske milice v Iraku, Savdska Arabija pa Iran obtožuje tudi oboroževanja hutijevskih upornikov v Jemnu.

Policija je protestnike v Teheranu pozvala, naj se odpravijo domov in aretirala tiste, ki ukaza niso upoštevali, je sporočil namestnik vodje varnosti v Teheranu Mohsen Nasj Hamadani. V mestu Mašhad je policija po besedah sodnega uradnika aretirala 52 ljudi. Fotografije in videoposnetki na družbenih omrežjih sicer kažejo na močno prisotnost policije v večjih mestih.

Izjemno redki protesti v Iranu

Javni protesti so v Iranu izredno redki. Zadnji vsedržavni protesti so se zgodili leta 2009, ko je ponovna izvolitev Mahmuda Ahmadinedžada izzvala osem mesecev uličnih protestov. Predstavnik vrhovnega verskega voditelja ajatole Hameneja v mestu Mašhad, ajatola Alomolhoda, je pozval k strogim sankcijam proti protestnikom. Podpredsednik Irana Ešak Džahangiri, tesen zaveznik predsednika Hasana Rohanija, je za proteste okrivil konservativno opozicijo. "Tisti za protesti si bodo opekli prste," je dejal za državno tiskovno agencijo IRNA.

Iran sicer še ni doživel finančnega preporoda po jedrskem sporazumu iz leta 2015, ko je mednarodna skupnost v zameno za prenehanje razvijanja jedrskega programa opustila finančne sankcije državi. Nezaposlenost v Iranu je 12,4-odstotna, izmed 80-milijonske populacije je 3,2 milijona brezposelnih.

ZDA obsojajo iranske oblasti

"ZDA strogo obsojajo aretacije mirnih protestnikov. Vse države pozivamo, naj javno podprejo iransko ljudstvo in njegove zahteve po temeljnih pravicah in končanju korupcije," je v izjavi poudarila tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nauert. "Iranska vlada morala spoštovati pravice svojih ljudi, vključno s pravico do izražanja. Svet gleda!" je najprej v tvitu zapisala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, nato pa je iste besede tvitnil tudi predsednik Donald Trump.

"Ne želimo režima islamske republike"

V spodnjem posnetku protestniki v mestu Rašt na severu države protestirajo proti paravojaški skupini Islamistična revolucionarna garda in proti milici Basij, organu znotraj garde. V nadaljevanju posnetka protestniki skandirajo: "Ne želimo režima islamske republike."

#Update17: Protesters in #Rasht (North of #Iran) are still on the streets and have blocked security forces’ way. Chanting: “Police help us to get ready de of the #IRGC and its #Basij force”. Chanting: “ We don’t want an Islamic Republic regime”. #IranProtests #RegimeChange pic.twitter.com/WA1Nlm8YOu — Raman Ghavami (@Raman_Ghavami) December 29, 2017

