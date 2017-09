Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Manaro Voui se je prebudil. Foto: EPA Sorodne novice Opustošenje v Vanuatuju ena največjih katastrof v Tihem oceanu Dodaj v

Vanuatu prvič v zgodovini evakuiral otok zaradi ognjenika

Evakuacija 11.000 ljudi

28. september 2017 ob 09:32

Port Vila - MMC RTV SLO, STA

Vanuatu je odredil evakuacijo enega od svojih otokov v Tihem oceanu, kjer se je prejšnji konec tedna prebudil ognjenik in zdaj grozi z izbruhom.

Vseh 11.000 prebivalcev otoka Ambae, ki želi v otoški državi Vanuatu v Oceaniji, bodo evakuirali do 6. oktobra. Glede na navedbe oblasti gre za prvo tovrstno evakuacijo celotnega otoka v zgodovini tihomorske države. Z ladjami bodo ljudi umaknili na varno na sosednje otoke.

Večina prebivalcev otoka Ambae se je sicer že zatekla v evakuacijske centre na otoku, potem ko so na njihova naselja začeli padati kamni in pepel iz ognjenika Manaro Voui. Ko sta iz tega pretekli konec tedna začela izhajati para in pepel, so oblasti razglasile izredne razmere in nevarnost izbruha povišale na četrto, drugo najvišjo. Pričakujejo, da bo narasla na peto stopnjo.

Ognjenik ima tri jezera in krater, nazadnje pa je izbruhnil leta 2005. Takrat so evakuirali 5000 ljudi, ki so se lahko na svoje domove vrnili šele po treh mesecih.

G. V.