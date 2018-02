Varnostni svet soglasno sprejel resolucijo o prekinitvi ognja v Siriji

Sirska vlada nadaljuje obstreljevanje Vzhodne Gute

24. februar 2018 ob 15:06,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 21:08

Damask - MMC RTV SLO, STA

Varnostni svet Združenih narodov je soglasno sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo bolnikov in ranjenih.

Po pomislekih Rusije, zaveznice režima v Damasku in stalne članice VS-ja, jim je le uspelo uskladiti besedilo resolucije, ki sta ga pripravila Kuvajt in Švedska. Zaradi zadržkov Moskve so glasovanje od četrtka večkrat prestavili in usklajevali besedilo.

V resoluciji VS zahteva prekinitev ognja "brez odlašanja" po vsej Siriji, da bi omogočili "varno, nemoteno in stalno" dostavo pomoči ter evakuacijo bolnih in ranjenih.

Da bi dobili podporo Moskve, so iz predloga resolucije umaknili določilo, da se bo prekinitev ognja začela 72 ur po sprejemu resolucije. Zdaj tako določa začetek prekinitve ognja "brez odlašanja". Izločili so tudi navedbo o "takojšnji" dostavi pomoči in evakuaciji.

Ne velja za boje proti IS-ju

Diplomati so prepričani, da zaradi tega ne bodo omogočili preložitve prekinitve ognja. Članice VS-ja so med pogajanji dale tudi jasno vedeti, da mora kmalu priti do prekinitve ognja. Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres naj bi čez 15 dni VS-ju poročal o prekinitvi ognja.

V še enem popuščanju Moskvi so dodali, da prekinitev ognja ne bo veljala za operacije proti Islamski državi ali Al Kaidi ter posameznikom, skupinam in entitetam, ki so povezane s terorističnimi skupinami.

To omogoča nadaljevanje ofenzive sirske vojske v Idlibu, zadnji sirski provinci, ki še ni pod nadzorom Damaska, saj so tu z Al Kaido povezane skupine.

Kritično v Guti

V resoluciji zahtevajo končanje vseh obleganj, vključno še zadnje uporniške enklave blizu Damaska, Vzhodne Gute, ki jo sirske vladne sile že sedmi dan zapored silovito obstreljujejo. Napadi so do zdaj zahtevali življenja več kot 500 civilistov, ranjenih je 2.000 ljudi.

Končala naj bi se tudi obleganja mest Jarmuk, Fua in Kefraja. "Pozni smo v odgovoru na to krizo, zelo pozni," je dejala ameriška veleposlanica Nikki Haley po glasovanju in Rusijo obtožila za zavlačevanje.

Nov tip raket?

V noči s petka na soboto so sirske vladne sile izstrelile več kot 140 raket na različna območja Vzhodne Gute. Sirska vojaška letala so s podporo ruskih letal danes zjutraj izvedla napade na več naselij. V največjem naselju Duma so po navedbah AFP-ja ubili 12 civilistov.

Prebivalci Vzhodne Gute medtem poročajo o novem tipu raket, s katerimi jih napadajo sirske sile. Nova raketa naj bi razširjala ogenj, zaradi česar med napadi nastajajo požari. "Več kot sto takšnih raket je že bilo izstreljenih, civilna obramba se z njimi ne more bojevati. Ogenj je trenutno največja nevarnost, ki preti civilistom," je za CNN povedal Basel Termanini, podpredsednik sirsko-ameriškega medicinskega združenja.

J. R., K. S.