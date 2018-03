Vatikanske redovnice: Kardinali z nami ravnajo kot s sužnjami

Urednica: "Dajemo glas tistim, ki si ne upajo spregovoriti"

1. marec 2018 ob 17:29,

zadnji poseg: 1. marec 2018 ob 17:34

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Številne redovnice, ki gospodinjijo kardinalom, škofom in duhovnikom, delajo v suženjskih razmerah, piše Women Church World, mesečna revija uradnega časopisa Vatikana L'Osservatore Romano.

Nekatere redovnice vstanejo še pred zoro, da za cerkvene predstavnike pripravijo zajtrk, spat pa gredo šele po tem, ko postrežejo večerjo, vse pospravijo in počistijo ter operejo in zlikajo perilo. Za usluge dobijo mizerno plačilo, tudi če imajo visoko izobrazbo.

Redovnice tako nimajo določenega delovnika, njihovo plačilo pa je odvisno od cerkvenega dostojanstvenika in je pogosto zelo skromno. "Vse to v nekaterih vzbuja močne občutke uporništva," je za revijo Women Church World (Ženske, Cerkev, svet) še dejala sestra Mary, kot jo navaja revija, čeprav to ni njeno pravo ime.

Druga redovnica, ki jo časopis imenuje sestra Paule, je dejala, da kardinali pogosto ne upoštevajo izobrazbe in želja redovnic. "Srečala sem že redovnice z doktoratom iz teologije, ki so morale kuhati ali prati perilo," je povedala. Po njenem mnenju je to posledica ideje, da so ženske vredne manj od moških in še posebej, da so duhovniki v Cerkvi vredni veliko, redovnice pa nič.

Zgodbe redovnic povzema revija Women Church World (Ženske, Cerkev, Svet), ki je pred šestimi leti začela enkrat mesečno izhajati v sklopu časopisa Osservatore Romano, danes pa spletna in tiskana različica izhajata v italijanščini, španščini, francoščini in angleščini.

"Dajemo glas tistim, ki si ne upajo spregovoriti"

"Do zdaj nihče ni imel poguma, da bi povedal te stvari. Poskušamo dati glas tistim, ki si teh besed ne upajo spregovoriti," je za AP dejala urednica Lucetta Scaraffia. Prispevki revije, ki se je marca 2016 zavzela tudi za pravico redovnic do izvajanja pridig med mašami, kažejo, da gibanje za enakopravnost žensk prodira tudi v Cerkev.

Papež Frančišek je že večkrat pozval k temu, da bi ženske v Katoliški cerkvi zasedale drugačen položaj. Med drugim je enega izmed odborov pooblastil, naj preuči vlogo pomočnic duhovnikov v času zgodnjega krščanstva. Je pa izključil možnost, da bi ženske postale duhovnice.

J. R.