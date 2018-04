Vse več revščine med britanskimi otroki: "V šoli si žepe polnijo s hrano"

Britanska vlada zatiska pas

2. april 2018 ob 13:12

London - MMC RTV SLO

Učitelji v Veliki Britaniji slikajo črno podobo stanja sociale na Otoku - v najrevnejših delih Otoka naj bi bilo tako hudo, da si podhranjeni otroci v šolskih menzah polnijo žepe s hrano.

Ravnatelji z različnih koncev Anglije in Walesa so za BBC opisali, kako so njihovi najrevnejši učenci vse bolj suhi, imajo slabše zobe in lase ter sivkast ten kože. Lakota naj bi bila najbolj očitna po koncih tedna.

"Otroci si polnijo žepe s hrano. Nekje bi temu rekli kraja, mi pa temu pravimo preživetje," je novinarjem na konferenci britanskega izobraževalnega sindikata (NEU) v Brightonu povedala ravnateljica šole iz Cumbrie.

Ravnateljica šole v Nottinghamshiru Louise Regan pa: "Ponedeljki zjutraj so najhujši. Za kar nekaj otrok že vnaprej vemo, da bodo prišli v šolo lačni. Do 9.30 so že utrujeni."

Reganova je dejala, da je njena šola najbolj kritičnim učencem priskrbela čiste šolske uniforme, po koncu tedna pa pogosto pridejo v šolo v istih, umazanih oblačilih. Njena šola ima sicer banko hrane in oblek, ki tistim, ki si tega ne morejo privoščiti, razdeljuje obroke hrane, oblačila in čevlje.

Otrokom perejo oblačila

Zgoraj omenjena šola v Cumbrii ima pralne stroje, v katerih revnim otrokom med telovadbo perejo njihova oblačila. "Nočemo, da bi bili ti otroci stigmatizirani zaradi umazanih oblek," je povedala ravnateljica šole, ki med poletnimi počitnicami tudi organizira poletno šolo, v kateri prostovoljno, brez plačila učijo njeni učitelji.

Howard Payne, ravnatelj šole v Portsmouthu, pravi, da se je kar za štirikrat povečalo število otrok, ki jih obravnava socialna služba. "Prav vsak primer je povezan z revščino, v kateri živijo. Obravnavajo jih zaradi zanemarjanja, in to zato, ker si njihove družine ne morejo privoščiti hrane, ogrevanja ali celo posteljnine."

"Pred tremi tedni so se številne šole na našem koncu zaradi snega zaprle. Našo sem pustil odprto, ker me je res skrbelo za otroke - da ne bodo imeli tisti dan kaj jesti," je za BBC povedal Payne.

Prav vsi ravnatelji na konferenci v Brightonu so povedali, da se stanje slabša, saj zaradi krčenja državnega proračuna vse bolj izginjajo službe za socialno in psihološko pomoč, še navaja BBC.

Raziskava: Do leta 2022 1,5 milijona revnih otrok

Izjave britanskih ravnateljev prihajajo v času, ko je NEU objavil raziskavo, ki jo je opravil z nevladno skupino za boj proti otroški revščini Child Poverty Action Group (CPAG).

Kar 80 odstotkov od 900 v raziskavo zajetih ravnateljev in učiteljev v svojih šolah redno opaža lačne otroke in otroke, ki kažejo znake slabega zdravja. Po podatkih CPAG-ja kar devet učencev od 30 v vsakem razredu pade pod mejo revščine. Polovica vprašanih je povedala, da so njihove šole zaradi vse revnejših otrok uvedle banke s hrano, banke z oblačili in celo finančna posojila za najbolj ogrožene družine.

Britanska torijska vlada pravi, da že pripravljajo ukrepe proti revščini, a kritiki ji očitajo, da so ravno vladni varčevalni ukrepi pripeljali do aktualnega stanja. Po marca objavljenih podatkih Komisije za enakost in človekove pravice (EHRC) bo do leta 2022 zaradi vladnega zategovanja pasu v revščini živel že poldrugi milijon britanskih otrok.

Kot v svojem poročilu ugotavlja komisija, bodo vladne reforme najbolj prizadele prav otroke, zaradi varčevanja pa bodo revne družine ob več tisoč funtov letno.

Reforme bodo tudi nesorazmerno prizadele ženske, ki bodo letno v povprečju ob okoli 400 funtov, moški pa 30.

