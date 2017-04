Več deset mrtvih v napadu talibanov na afganistansko vojaško bazo

21. april 2017 ob 20:38,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 21:42

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V napadu talibanov na vojaško oporišče na severu Afganistana je umrlo več kot 50 ljudi, še najmanj 73 pa jih je bilo ranjenih, je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal neimenovani predstavnik afganistanske vojske.

Afganistanska vojska je po napadu in sledečih spopadih že prevzela nadzor nad oporiščem, ki pa ga še vedno preiskujejo. Število žrtev napada bi se tako lahko še povzpelo. Oporišče je v bližini glavnega mesta pokrajine Balh na severu Afganistana, Mazar-i-Šarif.

Tiskovni predstavnik afganistanske vojske Nasratulah Jamšidi sicer trdi, da je v napadu z raketnimi granatami in pištolami umrlo osem vojakov, enajst pa je poškodovanih. Eden od napadalcev je bil ubit med napadom, preostalih pet pa so aretirali, je še povedal Jamšidi.

Podatke o več kot 50 smrtnih žrtvah je potrdil tudi tiskovni predstavnik ameriške vojske John Thomas in dodal, da po njegovih podatkih med njimi ni Američanov.

Kot so potrdili na afganistanskem obrambnem ministru v glavnem mestu Kabul, je imel eden od napadalcev na sebi eksploziv. Šestim napadalcem v dveh vojaških vozilih, zakrinkanih v uniforme afganistanske vojske, se je uspelo prebiti mimo vseh nadzornih točk, saj so trdili, da morajo nujno vstopiti, ker prevažajo ranjence, je sporočil Jamšidi. Napad se je zgodil v času, ko so vojaki zaključevali petkovo molitev, je dodal.

V oporišču na severu Afganistana je nastanjenih tudi več tujih vojakov, med njimi 70 Natovih, ki v sklopu mednarodne misije urijo afganistansko vojsko. Tiskovni predstavnik nemške vojske je medtem dejal, da po njihovih podatkih med žrtvami ni niti nemških niti drugih mednarodnih vojakov.

Tiskovni predstavnik talibanov Sabihulah Mudžahid je ob tem sporočil, da je v napadu padlo več kot sto vojakov, a talibani pogosto objavljajo pretirane številke žrtev, še navaja DPA.

Ustanavljanje ministrstva za turizem

Medtem je afganistanski predsednik Ašraf Gani oznanil namero o ustanavljanju ministrstva za turizem, saj želi v državo privabiti več obiskovalcev. Ti bi lahko uživali v čudoviti pokrajini in arheoloških najdiščih, čeprav je državo zaznamovalo več desetletij konfliktov, razmere pa še vedno niso mirne.

Gani je ta teden izdal predsedniški odlok, ki zahteva ustanovitev ministrstva za turizem, za ministra pa je imenoval nekdanjega ministra za parlamentarne zadeve Gulama Nabija Farahija.

Odlok so v državi precej kritizirali, saj je obšel parlament in ni vseboval nobenih podrobnosti, kot na primer cilje ministrstva in njegov proračun.

Afganistan je sicer država, polna naravnih in kulturnih bogastev, s čudovitimi gorami in srednjeveškimi ostalinami, vendar je veliko območij nevarnih zaradi napadov in ugrabitev talibanov, kar otežuje razvoj turizma.

Avgusta lani so talibani napadli skupino ameriških in evropskih turistov v mestu Herat v bližini iranske meje, ki je poznano po svojem mestnem obzidju in mošeji z modrim mozaikom.

Turisti sicer prihajajo na območja, ki veljajo za varna, saj tam talibani ne predstavljajo tolikšne grožnje. Med tovrstne turistične cilje sodi na primer starodavno mesto Bamijan, kjer je bil ogromen kip Bude, dokler ga niso talibani leta 2001 razstrelili.

