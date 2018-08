Več deset tisoč ljudi na protestih proti romunski vladi

Predsednik obsodil nasilje policije

11. avgust 2018 ob 09:08,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 09:36

Bukarešta - MMC RTV SLO, Reuters

V petek se je v romunskih mestih zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi socialnih demokratov (PSD). Policija je množico razganjala s solzivcem in protestnike pretepala, na stotine ljudi pa je potrebovalo zdravniško oskrbo.

BBC navaja poročanja medijev, po katerih se je v državi zbralo med 30.000 in 50.000 protestnikov. Proteste so po poročanju Reutersa organizirali Romuni, ki delajo v tujini in ki so jezni zaradi, kot pravijo, razširjene korupcije, nizkih plač in poskusov PSD-ja, da oslabi pravosodje v eni od najbolj skorumpiranih držav v EU-ju.

V Bukarešti je nekaj protestnikov poskušalo prebiti varnostni obroč okoli vladnega poslopja. Drugi so metali steklenice in kamenje na policiste v protiizgredni opremi. Policija je sporočila, da so bili na protestih prisotni "provokatorji".



V večernih urah je policija proti množici uporabila vodni top in veliko solzivca. Na družbenih omrežjih so objavljeni videoposnetki, ki prikazujejo, kako policija pretepa mirne protestnike, ki držijo roke v zraku. Več kot 400 ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč, med njimi tudi dva policista, ki sta se ločila od svoje enote. BBC navaja nekoliko drugačne številke. Zdravniško pomoč naj bi tako potrebovalo okoli 100 protestnikov, ranjenih pa naj bi bilo 10 policistov.

Predsednik obsodil ravnanje policije

Predsednik Romunije Klaus Iohannis je obsodil policijo zaradi nesorazmerne uporabe sile. "Odločno obsojam brutalno posredovanje protiizgredne policije, ki je bilo močno nesorazmerno v odnosu do dejanj večine ljudi na trgu," je zapisal na Facebooku in dodal: "Notranji minister mora nemudoma pojasniti način ukrepanja ob nocojšnjih dogodkih."



Protestniki so pred poslopjem vlade v Bukarešti nosili zastave Romunije in Evropske unije, zahtevali pa so odstop vlade. Na poslopja sosednjih stavb so projicirali sporočili "mi smo ljudstvo" in "brez nasilja".

Nekateri politiki iz vladajoče koalicije so se protestom posmehovali in dejali, da ne razumejo, zakaj želijo protestirati Romuni, ki živijo v tujini.

Do četrtine prebivalstva živi in dela v tujini

V tujini po podatkih Svetovne banke dela in živi med tri in pet milijonov Romunov, kar predstavlja do četrtine prebivalstva države. Lani so domov poslali skoraj pet milijard evrov, kar je ključno za podeželje v eni od najmanj razvitih članic EU-ja.

Med protestniki je bil tudi 42-letni voznik tovornjaka Daniel Ostafi, ki se je pred 15 leti preselil v Italijo, češ da Romunija ni omogočala boljše prihodnosti. "Odšel sem, da bi otrokom omogočil boljše življenje, kar takrat tukaj ni bilo mogoče," je dejal in dodal, da to ni mogoče niti zdaj. "Ljudje, ki nam vladajo, so neusposobljeni in skorumpirani," je dejal.

"Želimo imeti sodobne ceste in šole, predvsem pa da nam ni treba plačevati podkupnin na vse strani," je dejala Ileana Anghel, ki je z možem na proteste prišla iz Španije.

Mirni množični protesti so se odvijali, odkar so socialdemokrati prevzeli oblast na začetku leta 2017 in poskušali dekriminalizirati določena koruptivna dejanja. Letos so tako sprejeli spremembe kazenskega zakonika, ki so povzročile zaskrbljenost tako Evropske komisije kot ameriškega zunanjega ministrstva. O spremembah mora presojati ustavno sodišče.

Julija je predsednik Iohannis, ki je bil pod pritiskom PSD-ja, odobril odpustitev protikorupcijske tožilke Laure Codrute Kovesi, ki je vodila preiskave zaradi korupcije zoper politike na lokalni in državni ravni. Bruselj ima sicer pravosodni sistem Romunije pod posebnim nadzorom.

B. V.