Več kot štiri mesece po nemških volitvah le začetek uradnih pogajanj o koaliciji

O vstopu SPD-ja v koalicijo bodo odločali člani stranke

26. januar 2018 ob 10:34,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 10:40

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Več kot štiri mesece po parlamentarnih volitvah v Nemčiji se bodo končno začela uradna koalicijska pogajanja med krščansko-demokratsko unijo (CDU), krščansko-socialno unijo (CSU) in socialdemokrati (SPD).

Srečali se bodo vodje treh strank, Angela Merkel, Horst Seehofer in Martin Schulz, kasneje pa se jim bodo pridružili še drugi predstavniki omenjenih strank. Pred začetkom pogajanj je kanclerka Angela Merkel dejala, da gre na pogovore "optimistično, a zelo odločno". Tako kot Angela Merkel je tudi Schulz pred pogovori izrazil željo, da bi pogajanja potekala hitro. V četrtek je omenil, da naj bi se zaključila v dveh tednih. Danes je še dejal, da si njegova stranka prizadeva narediti Nemčijo zelo proevropsko.

Delegati SPD-ja so v nedeljo na kongresu s tesno večino podprli začetek uradnih koalicijskih pogajanj o ponovnem oblikovanju velike koalicije. Kljub nadaljevanju pogajanj pa veliko članov SPD-ja ni zadovoljnih s ključnimi točkami, ki so jih sprejeli na uvodnih pogajanjih, in si želijo sprememb. Konservativci to možnost zavračajo, češ da so sprejeli že dovolj kompromisov in da ne bodo ponovno odpirali že zaprtih pogajanj.

Največ nesoglasij med strankami, ki so sodelovale že v prejšnji vladajoči koaliciji, je pričakovati glede beguncev, zdravja in trga dela.

Članica vodstva socialdemokratov Manuela Schwesig se je v četrtek po srečanju vodstva stranke izrekla za čim hitrejši začetek pogajanj, dodala pa je, da si morajo vseeno vzeti potreben čas, "da se bo na koncu izcimilo nekaj dobrega".

Koalicija še ni zagotovljena

Konservativci si medtem želijo, da bi se pogajanja čim prej zaključila. Oblikovanje nove nemške vlade se namreč tudi zaradi propada pogajanj z liberalci in zelenimi vleče že več kot štiri mesece. Več krščanskih demokratov je tako izrazilo željo, da bi jih končali do srede februarja.

Kljub začetku pogajanj pa velika koalicija še ni zagotovljena, saj bodo med drugim o tem odločali vsi člani SPD-ja, ko bodo pogajanja končana. Neuspeh koalicijskih pogajanj bi lahko Nemčiji prinesel predčasne parlamentarne volitve ali prisilil kanclerko v oblikovanje tvegane manjšinske vlade.

B. V.