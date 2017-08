Več latinskoameriških držav kritizira Trumpa zaradi groženj Venezueli

13. avgust 2017 ob 11:58

Caracas,Bogotá,Lima - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek dejal, da je mogoče tudi vojaško posredovanje proti Venezueli, so ga kritizirale številne latinskoameriške države.

Trumpovo grožnjo je venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino takoj označil za "dejanje norosti". Zunanji minister Jorge Arreaza pa je v soboto Trumpove grožnje zavrnil in Latinsko Ameriko pozval, naj se poenoti proti Washingtonu, poroča Al Džazira.

Trumpove grožnje zdaj kritizirajo tudi kritiki Venezuele. Med njimi je Peru. "Vse tuje ali domače grožnje s silo spodkopavajo cilj ponovne uvedbe demokratičnega vladanja v Venezueli, pa tudi načela, zapisana v ustanovni listini ZN-a," je dejal perujski zunanji minister Ricardo Luna. Peru je sicer oster nasprotnik venezuelskega predsednika Nicolása Madura. Perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski ga je označil za diktatorja in ga pozval k odstopu.

Oglasili sta se tudi Mehika in Kolumbija. Kolumbijsko zunanje ministrstvo je tako sporočilo, da "bi morali biti vsi ukrepi mirni in bi morali spoštovati suverenost Venezuele". Kolumbija je sicer pomembna regionalna zaveznica ZDA.

Po poročanju BBC-ja je Argentina sporočila, da sta dialog in diplomacija edina načina za spodbujanje demokracije v Venezueli.

Tudi Mercosur v bran Venezueli

Regionalna gospodarska skupina Mercosur, ki je prejšnji teden zaradi nove ustavodajne skupščine za nedoločen čas suspendirala članstvo Venezuele, je sporočila, da zavrača uporabo sile proti tej državi.

Al Džazira poroča, da je Trumpova izjava in omemba možnosti vojaškega posredovanja "sprožila alarme od Mehike do Patagonije" oziroma po vsej Latinski Ameriki. Poročevalka te televizije Lucia Newman je dejala, da se države v regiji dobro spominjajo časov, ko so ameriški marinci v Latinski Ameriki, ki jo ZDA označujejo za svoje "dvorišče", vsiljevali interese svoje države.

Prihaja Pence

Kritike Trumpovih groženj prihajajo v času pred turnejo ameriškega podpredsednika Mika Penca, ki se bo začela v nedeljo. Pence bo obiskal Kolumbijo, Argentino, Čile in Panamo. Al Džazira navaja političnega analitika Patricia Navio, ki je dejal, da ne bi nobena latinskoameriška država podprla vojaškega napada na Venezuelo, zato naj bi si Pence prizadeval za podporo za odstranitev Madura na drug način.

Maduro je sicer na udaru kritik doma in v tujini zaradi nove ustavodajne skupščine, za katero opozicija trdi, da bo uvedla diktaturo. Maduro sicer skupščino, ki ima moč spreminjati ustavo, predstavlja kot edino upanje za vzpostavitev miru v državi. V Venezueli namreč že od aprila potekajo množični protesti proti vladi, v katerih je umrlo že več kot 120 ljudi.

B. V.