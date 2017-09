Več mrtvih v potresu na jugu Mehike

V prestolnici izbruhnili požari

19. september 2017 ob 21:22,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 22:29

Ciudad de Mexico

Hud potres na jugu Mehike je po do zdaj znanih podatkih zahteval štiri smrtne žrtve. Dva človeka sta umrla v mestu Puebla v istoimenski zvezni državi, še dva pa v zvezni državi Mexico.

V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico je mnogo ljudi ujetih v gorečih stavbah, je potrdil župan Miguel Angel Mancera.

Iz prestolnice zvezne države Puebla poročajo o dveh smrtnih žrtvah, umrli sta v zrušenju stavbe, v kateri je bila šola. Dva človeka sta umrla še v zvezni državi Mexico, je sporočil guverner Alfredo Del Mazo.

Glavno letališče v prestolnici je medtem zaustavilo obratovanje, je obvestil vodja mehiške krizne službe.

Vlada poziva k evakuaciji

Mehiška vlada je po potresu pozvala prebivalce, naj zapustijo domove in upoštevajo navodila pripadnikov civilne zaščite. Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto je za popoldne po krajevnem času sklical izredno zasedanje sveta za izredne razmere, na katerem bodo preučili razmere in se odločili o potrebnih ukrepih.

Po podatkih ameriškega inštituta za geološke raziskave (USGS) je imel potres magnitudo 7,1. Mehiški seizmološki inštitut medtem trdi, da je imel potres magnitudo 6,8, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Žarišče 51 kilometrov po Zemljo

Žarišče potresa je bilo sedem kilometrov zahodno od mesta Chiautla de Tapia v mehiški provinci Puebla blizu prestolnice, na globini 51 kilometrov pod površjem Zemlje.

Tla so se stresla na 32. obletnico katastrofalnega potresa iz leta 1985, ki je zahteval več kot 10.000 smrtnih žrtev in povzročil ogromno gmotno škodo, in le dvanajst dni po smrtonosnem potresu z magnitudo 8,1, ki je s popotresnimi sunki zahteval 90 življenj.

Fuertes imágenes de la caída de un edificio en la #CDMX tras fuerte #sismo magnitud 7.1 pic.twitter.com/ncLMZtNOK5 — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) September 19, 2017