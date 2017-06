Več mrtvih v trojni eksploziji na pogrebu v Kabulu

Trije smrtonosni incidenti v štirih dneh

3. junij 2017 ob 17:26,

zadnji poseg: 3. junij 2017 ob 17:46

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na pogrebu včeraj ubitega protestnika so v afganistanski prestolnici Kabul zaporedoma odjeknile tri eksplozije, pri čemer je umrlo več kot 10 ljudi, še več deset je ranjenih.

Reuters navaja kabulsko bolnišnico, po podatkih katere je umrlo 19 ljudi, 16 ranjenih pa so sprejeli v oskrbo. Afganistansko notranje ministrstvo medtem trdi, da je umrlo šest ljudi, 87 pa je ranjenih. BBC poroča o sedmih smrtnih žrtvah in 118 ranjenih.

Med žalujočimi na pogrebu je bil tudi vodja afganistanske vlade Abdulah Abdulah, vendar je nepoškodovan. V televizijskem nagovoru je za napad obtožil tri samomorilske napadalce in napovedal preiskavo dogodka. Nobena skupina še ni prevzela odgovornosti za napad, Talibani vpletenost zanikajo, poroča BBC.

"Zaenkrat še ne vemo, ali so bile eksplozije posledica samoorilskega napada ali predhodno nastavljenega razstreliva," je povedal predstavnik policije, ki je želel ostati neimenovan.

Po besedah očividca Ramatulaha Begane je prva eksplozija odjeknila ob klicu k molitvi. Ko so prestrašeni ljudje želeli zbežati v različne smeri, je odjeknila še druga, je povedal za Reuters.

Eksplozije so odjeknile na pogrebni slovesnosti za Mohamedom Salemom Izedjarjem, sinom podpredsednika senata in enem od udeležencev množičnega petkovega protesta.

Protestniki zahtevali Ganijev odstop

V petek se je več sto ljudi v spomin na žrtve napada zbralo na lokaciji sredine eksplozije tovornjaka bombe v diplomatski četrti Kabula, ki je poškodovala več kot 90 in ranila 460 ljudi.

Protestniki so po smrtonosnem napadu zahtevali odstop predsednika Ašrafana Ganija, saj ljudem ne uspe zagotoviti varnosti. Med policijo in protestniki je prišlo do spopadov, ko so se slednji želeli odpraviti proti predsedniški palači. Policija je v zrak sprožila več opozorilnih strelov, uporabili so tudi vodne topove in solzivec, poroča Al Džazira.

Tiskovni predstavnik zdravstvenega ministrstva Vahid Madžruh je sporočil, da so v spopadih umrli štirje ljudje, osem pa je ranjenih. Neimenovani član parlamenta je sicer sporočil, da je umrlo osem ljudi, še poroča Al Džazira.

Oblasti so medtem prebivalcem Kabula naročile, naj se ne udeležujejo protestov in demonstracij, saj obstaja velika možnost samomorilskih napadov na večje skupine ljudi.

J. R.