Več mrtvih v zrušenju hiše na Poljskem

Mestne oblasti uredile začasno bivališče za stanovalce

4. marec 2018 ob 18:12

Poznanj - MMC RTV SLO, STA

V poljskem mestu Poznanj na zahodu države se je porušila večja stanovanjska hiša. Umrli so najmanj štirje ljudje, najmanj 20 je poškodovanih.

Zrušenje hiše naj bi povzročila predhodna eksplozija zaradi uhajanja plina, poroča Deutsche Welle. Tri nadstropja hiše so se po eksploziji porušila.

Gasilci so s pomočjo reševalnih psov izpod ruševin potegnili trupla najmanj štirih stanovalcev. Poškodovane, med katerimi naj bi bila tudi deklica, so prepeljali v bolnišnico. Mestne oblasti so stanovalcem že uredile nadomestno bivališče v bližnjem hotelu.

V času zrušenja je bilo v 18-stanovanjski stavbi skupno 40 ljudi, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

J. R.