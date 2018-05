Več rudarskih nesreč po svetu. V Pakistanu najmanj 23 mrtvih.

V soboto je v eksploziji v rudniku premoga na jugozahodu Pakistana umrlo najmanj 23 rudarjev, več kot deset pa je še ujetih pod zemljo. Nesreči s smrtnimi primeri sta se zgodili tudi na Poljskem in v Južni Afriki.

Do nesreče je prišlo v rudniku v pokrajini Beludžistan, vzrok pa je bilo kopičenje metana v rudniku. 11 trupel so že izvlekli, še pet pa jih je v rudniku. Poteka reševanje ujetih rudarjev.

Še dva delavca sta medtem umrla v zemeljskem plazu v drugem obližnjem rudniku. Ni jasno, ali je plaz sprožila eksplozija.

Nesreče v rudnikih v Beludžistanu so pogoste. Varnostni ukrepi so namreč le osnovni. Rudniki, v katerih delajo delavci tudi iz drugih delov države, so večinoma v lasti državnega podjetja, ki jih nato oddaja zasebnim podjetjem.

Pakistan ima po poročanju Reutersa zelo velike zaloge premoga, in sicer 184 milijard ton. Letno ga nakopljejo štiri milijone ton, večinoma pa se porabi v proizvodnji opek.

Južna Afrika: Sedem mrtvih rudarjev

Medtem je v rudniku v Južni Afriki umrlo sedem rudarjev, šest pa jih okreva v bolnišnici, potem ko so bili dva dneva ujeti pod zemljo. Do nesreče je prišlo zaradi potresa. Pogrešanih rudarjev ni.

Predsednik države Cyril Ramaphosa je dejal, da upa, da bo preiskava pokazala vzrok nesreče in pripeljala do rešitev, "ki bodo zmanjšale nesprejemljivo stopnjo smrtnih primerov v južnoafriških rudnikih".

Do konca marca je v rudnikih po državi umrlo že 22 ljudi. Leta 2017 je v Južni Afriki umrlo 88 rudarjev, leto prej pa 73. V 30 odstotkih primerov so bili za smrtne žrtve krivi potresi.

Na Poljskem umrl rudar

Potres je povzročil rudarsko nesrečo tudi na Poljskem, kjer so reševalne ekipe potrdile, da je umrl en rudar, še en je ujet, pri čemer ni jasno, ali je živ ali mrtev, trije pa so pogrešani.

Potres z močjo 3,4 je rudnik Borynia-Zofiowka-Jastrzebie stresel v soboto zjutraj in pod zemljo na globini 900 metrov ujel sedem rudarjev. Dva so rešili že isti dan.

