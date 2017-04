Več sto tisoč ljudi na krvavih protestih v Venezueli

"Ne gre več za delanje selfijev"

19. april 2017 ob 21:44

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na množičnih protestih v Venezueli se je zbralo več sto tisoč ljudi. V izgredih je umrl 17-letnik, ki je bil ustreljen v glavo, kar je skupno že šesta smrtna žrtev 14-dnevnih protestov.

Shod, ki je v sredo potekal v več venezuelskih mestih, so protestniki proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru poimenovali kar "mati vseh shodov". Zbralo se je več sto tisoč ljudi. Na pobudo predsednika Madura so se v prestolnici Caracas zbrali tudi predsednikovi podporniki in se s protestniki zapletli v pretepe.

Nasilje se je razvnelo, ko je več tisoč predsednikovih nasprotnikov poskušalo prodreti v središče venezuelske prestolnice Caracas, ki sicer velja za provladno trdnjavo. Izgredi so izbruhnili, ko je policija proti protestnikom, ki so metali kamenje, uporabila solzivec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smrt 17-letnika

V izgredih je umrl 17-letni Carlos Moreno, ki je bil sprva hudo ranjen. Najstnik je bil ustreljen v glavo, ko so oboroženi izgredniki na motornih kolesih napadli protestnike. Tožilstvo je že sporočilo, da so uvedli preiskavo. Iz bolnišnice, kamor so odpeljali ranjenega protestnika, so pozneje sporočili, da je protestnik umrl.

Opozicija je v preteklosti že večkrat obsodila venezuelsko vlado, da nad protestnike pošilja oborožene skupine.

14-dnevni protesti

Protesti v Venezueli trajajo že 14 dni, vse odkar si je vrhovno sodišče podelilo zakonodajna pooblastila kongresa. Do zdaj je v nasilju umrlo že pet ljudi. Protestniki predsednika Madura obsojajo spodkopavanja demokracije in potiskanja državne ekonomije v kaos.

"Ne gre več za družno skandiranje in delanje selfijev. Ljudje so ogorčeni in odločni," je povedal eden izmed voditeljev opozicije, nekdanji predsedniški kandidat Henrique Capriles, poroča Guardian.

J. R.