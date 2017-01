Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pogreba se je udeležila nepregledna množica ljudi. Foto: Reuters Pogrebno molitev na pogrebu je vodil vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Foto: Reuters Sorodne novice Umrl nekdanji iranski predsednik Akbar Hašemi Rafsandžani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Več sto tisoč ljudi na pogrebu nekdanjega iranskega predsednika Rafsandžanija

Sožalje izrazil tudi Washington

10. januar 2017 ob 11:36

Teheran - MMC RTV SLO/STA

Na pogrebu nekdanjega iranskega predsednika Akbarja Hašemija Rafsandžanija se je v Teheranu zbralo več sto tisoč žalujočih. Molitev je vodil vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej.

Pogreba Rafsandžani, enega od utemeljiteljev islamske revolucije, ki je po srčni kapi umrl v nedeljo v 83. letu starosti, so se udeležili tudi predsednik države Hasan Rohani, predsednik parlamenta Ali Laridžani in njegov brat, vodja pravosodnega sistema Sadek Laridžani. Na pogrebu pa ni bilo Rafsandžanijevega zaveznika in nekdanjega predsednika države Mohameda Hatamija, ki že nekaj časa ni v dobrih odnosih z oblastmi.

V prenosu državne televizije je bilo videti množice ljudi, ki so se zbrale na cestah okoli univerze v Teheranu, kjer je vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej vodil pogrebno molitev. Po molitvi bodo Rafsandžanija pokopali v mavzoleju ajatole Homeinija, vodje islamske revolucije leta 1979, na jugu Teherana.

V državi od ponedeljka velja tridnevno žalovanje. Po glavnem mestu plapolajo črne zastave, ponekod pa so obešeni tudi plakati s fotografijami Hameneja in Rasfandžanija.

Tudi Bela hiša izrazila sožalje

Iran prejema sožalna pisma iz celega sveta. Sožalje so izrazili tudi iz Beli hiši, kar se ni zgodilo od islamske revolucije, ki je privedla do prekinitve vezi med Teheranom in Washingtonom. Izpostavili so, da je bil nekdanji predsednik pomembna osebnost v zgodovini islamske republike in izrazili sožalje njegovi družini in svojcem.

Rafsandžani je veljal za zmernega in sposobnega politika. Predsednik je bil med letoma 1989 in 1997 ter mentor sedanjemu reformističnemu predsedniku Rohaniju. Veljal je za zaupnika dolgoletnega vrhovnega voditelja države ajatole Homeinija. Med njegovo vladavino je bil dvakrat zapored predsednik parlamenta, po Homeinijevi smrti leta 1989 pa je postal predsednik države.

Po izteku predsedniškega mandata je za predsednika podprl zmernega Mohameda Hatamija, ki je na volitvah leta 1997 zmagal, nato pa prišel navzkriž s skrajno klerikalno strujo v državi.

Leta 2005 se je Rafsandžani znova podal v boj za predsednika, a ga je premagal bolj konservativni Mahmud Ahmadinedžad. Ker se je odkrito postavil proti trdi liniji, so ga označili za oporečnika in mu prepovedali voditi petkove molitve v Teheranu.

Kljub temu se Rafsandžani ni povsem umaknil s političnega prizorišča. Leta 2013 je na predsedniških volitvah zmagal njegov varovanec Rohani, ki je kasneje z Zahodom dosegel jedrski dogovor in odpravo sankcij proti Iranu.

