Več tisoč pripadnikov manjšine Rohingja pred nasiljem beži v Bangladeš

Spopadi v Mjanmaru se nadaljujejo

30. avgust 2017 ob 15:36

Cox's Bazar - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Odkar so pretekli teden v mjanmarski zvezni državi Rakhine izbruhnili spopadi, je v Bangladeš pribežalo najmanj 18.500 pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Več sto rohingjskih upornikov je v petek izvedlo več povezanih napadov na policijske nadzorne točke v zvezni državi Rakhine, pri čemer je umrlo najmanj 110 ljudi, med njimi najmanj 11 pripadnikov mjanmarskih varnostnih sil.

Zaradi teh napadov so v pokrajini izbruhnili obsežni spopadi med uporniki in vladnimi varnostnimi silami. Mjanmarska vlada je evakuirala več tisoč civilistov večinske budistične veroizpovedi, medtem pa muslimani, pripadniki manjšine Rohingja, pred nasiljem poskušajo zbežati v sosednji Bangladeš.

Združeni narodi so obsodili napade upornikov, obenem pa Mjanmar pozvali, naj zaščiti življenja civilistov brez diskriminacije, in Bangladeš pozvali, naj sprejme civiliste, ki bežijo pred vojaško protiofenzivo.

Civilisti se bojijo vojaškega odziva tudi zaradi nedavne izkušnje, saj se je oktobra na mnogo manj obsežne napade upornikov vojska odzvala nasilno in silovito. ZN ocenjuje, da je vojska storila več zločinov proti človečnosti.

Begunci s strelnimi ranami in opeklinami

Na bangladeški strani meje se je prijavilo 18.445 pripadnikov manjšine Rohingja, večinoma žensk in otrok. Mnogi med njimi imajo strelne rane in opekline. "Begunci so izjemno obupani. Njihovi največji potrebi sta hrana in streha nad glavo," je povedal predstavnik IOM-a v Cox's Bazarju Sanjukta Sahany.

Oblasti v Bangladešu so okrepile patrulje, da bi preprečile še več prihodov v državo, v kateri živi približno 400.000 pripadnikov ljudstva Rohingja. Samo v torek je približno 6.000 pripadnikov manjšine Rohingja čakalo na meji z Bangladešem in jo želelo prestopiti. Na mjanmarski strani meje je tako obtičalo neznano število ljudi, IOM ocenjuje, da gre za več sto pripadnikov manjšine.

Pripadniki manjšine Rohingja meje ne smejo prečkati

Rohingje nimajo dovoljenja za uradno prečkanje meje, zato so množično skrivaj prečkali kopensko mejo ali preplavali reko Naf, ki teče vzdolž mjanmarsko-bangladeške meje.

"Položaj je zastrašujoč, hiše gorijo, ljudje bežijo iz svojih domov, starši in otroci so ločeni, nekateri izgubljeni, drugi mrtvi," je povedal 25-letni pripadnik manjšine Abdullah. Dodal je, da so varnostne sile požgale štiri od šestih zaselkov v njegovi vasi, zato so prebivalci prisiljeni bežati s tega območja.

Begunci v Bangladešu, begunci v Mjanmaru

V Mjanmaru živi okoli milijon pripadnikov tega ljudstva, ki jim v pretežno budistični državi zanikajo pravico do državljanstva ter jim omejujejo številne druge pravice. Njihovo gibanje je zelo omejeno, prav tako dostop do osnovnih storitev. Tamkajšnja vlada jih obravnava kot nezakonite priseljence iz Bangladeša.

J. R.