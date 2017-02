Večina Francozov od Fillona pričakuje umik iz predsedniške tekme

Prvi krog volitev 24. aprila

3. februar 2017 ob 10:54

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Afera z lažnimi zaposlitvami družine je predsedniškemu kandidatu francoske desnice Francois Fillon odnesla vlogo favorita in večina Francozov je prepričana, da bi se moral nekdanji premier umakniti iz predsedniške tekme.

Fillon je bil na novembrskem glasovanju desnosredinske republikanske stranke prepričljivo potrjen za predsedniškega kandidata na majskih volitvah in se hitro zavihtel na položaj favorita, saj so mu javnomnenjske ankete napovedovale zanesljiv preboj v morebiten drugi krog in nato zmago. Prvi krog volitev bo potekal 23. aprila.

A dva meseca kasneje so se stvari povsem obrnile in Fillon se je znašel v nezavidljivem položaju, ko so se pojavile obtožbe na račun domnevno fiktivnih zaposlitev članov njegove družine. Tako naj bi bila njegova žena v parlamentu zaposlena kot svetovalka in sodelavke literarne revije, s čimer naj bi zaslužila prek 900.000 evrov. Poleg tega naj bi dva od njegovih otrok kot asistenta v parlamentu prejela še 84.000 evrov.

Nekdanji premier zanika vse obtožbe in zatrjuje, da gre za podtaknjeno afero, za katero po njegovem mnenju stoji vladajoča levica. Strankarske kolege v poslanskih klopeh je prosil za potrpljenje še vsaj 15 dni, ko bodo znani izsledki preiskave, ki jo je sprožilo francosko tožilstvo.

Obtožbe so že močno načele njegovo priljubljenost in glede na javnomnenjske ankete večina Francozov je prepričana, da dela napako, ko ostaja v predsedniški tekmi. V anketi agencije Odoxa za France Info tako meni 61 odstotkov od 997 vprašanih.

Podpora javnosti pada

V sredo objavljena javnomnenjska raziskava Harris Interactive za radio RMC in spletno stran Atlantico vliva še manj upanja, saj je v njej 69 odstotkov vprašanih izrazilo željo, da se Fillon odpove kandidaturi.

Izhaja tudi, da je 29 odstotkov Francozov mnenja, da bi desni Republikanci zmagali na volitvah, če bi njihov kandidat ostal Fillon, medtem ko jih je 57 odstotkov prepričanih, da bo ta stranka zmagala z drugim kandidatom. Za 33 odstotkov vprašanih bi bila najboljša zamenjava za Fillona v vrstah Republikancev nekdanji premier Alain Juppe, čeprav je slednji po poročanju RMC takšen scenarij zavrnil.

Precej zadaj za njim je bivši predsednik Nicolas Sarkozy (13 odstotkov), ostala imena pa se uvrščajo pod deset odstotkov. Pri čemer pa kar 37 odstotkov med skupaj petimi naštetimi potencialnimi zamenjavami za Fillona v vrstah Republikancev ne podpira nikogar. Fillona sicer glede na anketo, ki so jo opravili v sredo, še naprej podpira 58 odstotkov privržencev Republikancev.

G. V.