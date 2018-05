Večina žrtev v Gazi pripadnikov Hamasa

Tudi Gvatemala preselila veleposlaništvo v Jeruzalem

16. maj 2018 ob 19:47

Jeruzalem,Gaza - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Večina v Gazi ubitih Palestincev je bila pripadnikov Hamasa, navaja palestinsko gibanje, ki ga Izrael obtožuje odgovornosti za žrtve palestinskih protestov po ponedeljkovem odprtju ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu.

Tiskovni predstavnik Hamasa, ki od leta 2006 nadzoruje palestinsko območje ob Sredozemskem morju, je sporočil, da je bilo med 62 Palestinci, ki jih je od ponedeljka ubila izraelska vojska, 50 pripadnikov njihovega gibanja, od skupaj 117 žrtev od začetka protestov konec marca pa okoli polovica.

V ponedeljek se je po podatkih izraelske vojske protestov ob meji z Izraelom udeležilo okoli 40.000 Palestincev. Proti ograji na meji so metali goreče predmete in eksplozivna sredstva, Izraelska vojska pa je odgovorila s streljanjem.

Mednarodna skupnost je obsodila prekomerno izraelsko uporabo sile nad palestinskimi protestniki, vendar se kritikam niso pridružile ZDA, ki zatrjujejo, da ima Izrael pravico do obrambe. Izrael odgovornost za žrtve pripisuje Hamasu in ga obtožuje, da civiliste uporablja za živi ščit.

Shod vrnitve, kot so Palestinci v Gazi poimenovali množične proteste ob meji z Izraelom, s katerimi opozarjajo na pregon z domov ob nastanku države Izrael pred 70 leti, poteka od konca marca in predvsem po petkovih molitvah se ga je ob meji udeležilo na tisoče ljudi. Protestniki so zahtevali vrnitev na zemljo in domove, ki so jih njihove družine izgubile leta 1948.

V sredo so izraelski tanki streljali na vojaške položaje Hamasa na severu Gaze, potem ko so od tam streljali na izraelske vojake. Izraelska in palestinska stran sta kasneje sporočili, da žrtev ni bilo.

Egipt opozarja Hamas

Da so se protesti malce po dveh dneh nasilja umirili, je po trditvah Izraela posledica egiptovskih pritiskov na Hamas, kar pa v gibanju zanikajo, čeprav se je število ljudi ob meji v sredo zmanjšalo. Tako Izrael kot Egipt nad Gazo že več let izvajata zaporo in se pri tem sklicujeta na varnostne razloge.

Na 41 kilometrov dolgem in od 6 do 12 kilometrov širokem območju se okoli dva milijona ljudi po podatkih Svetovne banke spopada z eno najvišjih stopenj brezposelnosti na svetu. Zapora močno otežuje obnovo domov in infrastrukture, ki je bila uničena v treh vojnah z Izraelom v zadnjem desetletju.

Voditelj Hamasa Ismail Hanija je v nedeljo za kratek čas obiskal Egipt, ki je bil v preteklosti posrednik med različnimi palestinskimi frakcijami in tudi Izraelom. Po besedah izraelskega obveščevalnega ministra Izraela Katza so Haniji egiptovski obveščevalci dali jasno vedeti, da se bo ob nadaljevanju protestov Izrael nedvomno odzval, in to še ostreje, vendar naj v Gazi ne računajo na pomoč Egipta.

Hamas je te navedbe označil za lažne; po njihovih besedah ni bilo nobenega posredovanja, zato se bo shod nadaljeval.

Palestinske skupine, med njimi Hamas in Islamski džihad, so na novinarski konferenci v protestnem taboru ob meji pozvale ljudi, naj se v petek množično zberejo ob meji.

Organizatorji protestov v Gazi zatrjujejo, da gre za civilno akcijo, in pri tem opozarjajo, da na izraelski strani ni bilo nobenih žrtev, na palestinski strani pa več mrtvih in nad dva tisoč ranjenih. Izrael trdi, da je 14 Palestincev, ki so bili ubiti v ponedeljek, streljalo na izraelske sile ali poskušalo prebiti ograjo.

Gvatemala sledila ZDA

Na zasedanju v Kairu so države članice Arabske lige obsodile selitev ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in izraelsko nasilje nad Palestinci, medtem ko je Gvatemala kot druga država po ZDA odprla svoje veleposlaništvo v Jeruzalemu.

Gvatemalski predsednik Jimmy Morales, ki se je udeležil odprtja, na katerem je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, je selitev označil za pogumno odločitev. Naslednji teden naj bi svoje veleposlaništvo tja preselil še Paragvaj.

