Veleposlanica ZDA Rusiji: Nehajte nam dajati razloge za kritiko

Moskva: London ustvarja histerično atmosfero

15. marec 2018 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je izjavila, da bi lahko do podobnih napadov s kemičnim orožjem, kot se je zgodil v Veliki Britaniji, prišlo tudi v New Yorku, če mednarodna skupnost ne bo ustrezno ukrepala.

"Članice Varnostnega sveta nenehno ponavljajo, da so proti uporabi kemičnega orožja v vseh primerih. Ena izmed članic je zdaj obtožena uporabe kemičnega orožja na suverenih tleh druge članice. Če od Rusije ne bomo zahtevali odgovornosti, potem kredibilnost tega sveta ne bo preživela," je opozorila veleposlanica ZDA in dodala: "Če ne bomo sprejeli takojšnjih konkretnih ukrepov, potem Salisbury ne bo zadnji kraj uporabe kemičnega orožja. Lahko se uporabi tudi tukaj v New Yorku ali v mestu katere koli druge države, ki sedi v tem svetu. Gre za ključni trenutek." Dejanja Rusije je primerjala z dejanji Severne Koreje. Opozorila je tudi, da ruski zaveznik, sirski predsednik Bašar Al Asad, na veliko uporablja kemično orožje v Siriji.

"Rusi se pritožujejo, da jih preveč kritiziramo. Če prenehajo uporabljati kemično orožje proti sovražnikom, če ustavijo uporabo kemičnega orožja, ki v Siriji pobija otroke, če izročijo vse informacije o strupu, ki je bil uporabljen v Salisburyju, bomo seveda nehali. Samo prenehajte nam dajati toliko razlogov za kritike," je poziv na Moskvo naslovila ameriška veleposlanica.

Bela hiša prvič odgovornost pripisala Rusiji

Njeno stališče je s kratko izjavo podprla tudi Bela hiša, ki je prvič od začetka afere odgovornost za napad pripisala Rusiji in izrazila podporo britanski odločitvi za izgon ruskih diplomatov. Bela hiša je v sporočilu navedla, da dejanje ustreza vzorcu vedenja, s katerim Rusija ne upošteva mednarodnih pravil, spodkopava suverenost in varnost držav ter poskuša spodkopati zahodne demokratične ustanove ter procese. "ZDA sodelujejo z zavezniki in partnerji, da se podobno gnusen napad ne bo ponovil," je zapisala Bela hiša.

Izredno zasedanje VS-ja je zahtevala Velika Britanija, ki je zaradi napada z ruskim živčnim strupom že izgnala več kot 20 ruskih diplomatov.

Zastrupitev z živčnim strupom novičok

Spomnimo, nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija sta bila žrtvi napada na začetku marca v angleškem Salisburyju, v bolnišnici pa je zaradi strupa pristalo več deset ljudi. Skripal je delal kot ruski obveščevalec, nato so ga leta 1995 v Madridu na svojo stran pridobili Britanci. Leta 2004 so ga odkrili Rusi in pristal je v zaporu zaradi izdaje. V Veliko Britanijo se je vrnil v okviru izmenjave, ko so ZDA leta 2010 Moskvi vrnile deset aretiranih ruskih vohunov.

Britanska preiskava je ugotovila, da je za napad na Skripala in njegovo hčerko odgovorna Rusija in premierka Theresa May je Moskvi pustila nekaj manevrskega prostora, ko je zahtevala odgovornost, saj je dopustila možnost, da je Rusija morda izgubila nadzor nad lastnim strupom.

Veleposlanik Rusije okrivil Britance

V Moskvi so se na očitke odzvali z zanikanjem, ogorčenjem in grožnjami. Podoben je bil odziv veleposlanika Rusije pri ZN-u Vasilija Nebenzije. "London ustvarja histerično ozračje in radi bi opozorili, da to ne bo ostalo brez našega odziva," je posvaril Rus in kritiziral ukrepanje Londona brez preiskave strokovnjakov Organizacije za prepoved kemičnega orožja. "Njih argumenti Londona ne bodo prepričali," je dejal Nebenzija.

Britanski veleposlanik pri ZN-u Jonathan Allen je odvrnil, da je London že povabil omenjeno organizacijo, naj izvede neodvisno preiskavo, VS pa je posvaril, naj se ne pusti zavesti. Nebenzija je zagotovil, da Rusija ni imela nobenega razloga za poskus umora Skripala, ki je menda idealna žrtev za zaroto proti Rusiji in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami.

"Najverjetnejši vir kemikalije so države, ki so od konca 90. let preteklega stoletja izvajale intenzivne raziskave teh orožij, vključno z Veliko Britanijo. Če so tako zelo prepričani, da je šlo za sovjetski plin novičok, potem pomeni, da so imeli vzorce in formule za izdelavo," je poskušal Nebenzija okriviti Britance.

Allen mu je vrnil s citatom Vladimirja Putina, ki je leta 2010 izjavil naslednje: "Izdajalci bodo stegnili pete, verjemite mi. Izdali so prijatelje, soborce. Kar koli so dobili v zameno za to, tistih 30 srebrnikov se jim bo zataknilo v grlu."

Britanska stališča so v Varnostnem svetu podprli še veleposlaniki Francije, Švedske in Poljske, Nebenzija pa je zagotavljal, da ni nobene logike, da bi Rusija izvedla tak napad pred svetovnim prvenstvom v nogometu in predsedniškimi volitvami. Med govorom se je tudi norčeval iz britanske policije, ki bi po njegovem mnenju "potrebovala Sherlocka Holmesa za boljšo preiskavo".

A. P. J.