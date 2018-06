Veleposlanik ZDA v Estoniji odstopa zaradi Trumpovih izjav o evropskih zaveznikih

Odhodi diplomatov pod Trumpom

30. junij 2018 ob 10:35

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški veleposlanik v Estoniji James Melville je sporočil, da odstopa s položaja, k temu pa so ga napeljale izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa o evropskih zaveznikih.

"Da predsednik pravi, da je bil EU 'ustanovljen, da izkoristi ZDA, da napade naš šparovček', ali da je 'Nato tako slab kot Nafta (severnoameriški prostotrgovinski sporazum, op. a.)', ni le napačen podatek, ampak mi kaže, da je čas, da odidem," je Melville, ki se bo upokojil, po poročanju časnika Foreign Policy na Facebooku v zasebnem sporočilu zapisal svojim prijateljem.

Melville je sicer še zapisal, da je deloval pod šestimi ameriškimi predsedniki in 11 zunanjimi ministri in ministricami, a da si ni predstavljal, da bodo stvari prišle do te točke. Na mesto veleposlanika v Estoniji ga je predlagal Trumpov predhodnik Barack Obama.

Odnosi med EU-jem in ZDA so se v zadnjem času poslabšali. ZDA so namreč uvedle carine na uvoz določenih proizvodov iz EU-ja, Trump pa je med drugim močno kritiziral zaveznike v vojaški zvezi Nato. Kot poudarja, bi morale evropske članice zveze odvajati več sredstev v vojaške namene, češ da sedanje razmerje škoduje ZDA.

Odhod več diplomatov

Melville je v zadnjih mesecih že tretji ameriški diplomat, ki se je odločil predčasno zapustiti svoj položaj. Pred njim sta to storila že veleposlanik v Pánami John Feeley, ki je dejal, da ne more ostati na položaju pod predsednikom Trumpom, in diplomatka v Nairobiju Elizabeth Shackelford. Kot razlog je navedla očitek, da so ZDA opustile človekove pravice kot prioriteto.

