Velik del podpornikov republikancev bi Trumpu dovolil zapiranje medijev

ZDA: Vse manjše zaupanje javnosti v medije

8. avgust 2018 ob 09:49

Washington - MMC RTV SLO

Nova anketa podjetja za javnomnenjske raziskave Ipsos kaže, da več kot 40 odstotkov podpornikov republikancev v ZDA meni, da bi moral imeti predsednik države Donald Trump pravico zapreti medij, ki naj bi bil problematičen.

Skoraj polovica ljudi, ki so se označili za republikance, oziroma 48 odstotkov, se strinja s Trumpovo oznako medijev kot "sovražnikov ljudstva". 43 odstotkov pa jih meni, da bi "predsednik moral imeti pristojnost zapreti medij, ki slabo dela", poroča britanski Independent.

Anketa je pokazala globoko delitev glede medijev po strankarski liniji. 80 odstotkov republikancev je tako dejalo, da je "večina medijev naklonjena liberalcem", tako pa meni le 23 odstotkov demokratov. Da so "prevladujoči mediji nepošteni do predsednika Trumpa", meni 79 odstotkov republikancev in 11 odstotkov demokratov.

Kot poroča Independent, anketa potrjuje manjšanje zaupanja javnosti v točnost medijskega poročanja, kar je sicer trend, ki je opazen že iz časov, preden je Trump postal predsednik, a naj bi se med njegovim predsednikovanjem okrepil. Po Gallupovi anketi je imelo v času, ko je Trump postal predsednik, le 32 odstotkov Američanov "precejšnje zaupanje" v medije.

Odkar Gallup meri zaupanje v medije, so Američani, kar 72 odstotkov, vanje najbolj zaupali leta 1976.

Američani še vedno verjamejo v medijsko svobodo

Trump stalno napada medije tudi zaradi poročanja o preiskavi o domnevnem ruskem vmešavanju v predsedniške volitve leta 2016 in o škandalih, povezanih z Belo hišo. Njegovi napadi na medije imajo morda res negativen učinek na zaupanje javnosti v medije, a Američani še vedno prepoznavajo pomen poštenih in svobodnih medijev. 85 odstotkov vprašanih je dejalo, da je "medijska svoboda ključna za ameriško demokracijo," 68 odstotkov pa jih meni, da bi "morali biti novinarji zaščiteno pred pritiski vlade ali interesi velikega kapitala".

Nova anketa pa je razkrila še, da republikanci niso edini, ki so močno kritični do medijev. Tudi 26 odstotkov neodvisnih volivcev in 12 odstotkov podpornikov demokratov je dejalo, da so "mediji sovražniki ameriškega ljudstva". Večina vprašanih, 72 odstotkov, pa je dejalo, da bi "moralo biti lažje tožiti novinarje, ki zavestno objavljajo lažne informacije".

B. V.