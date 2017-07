Velik požar na tržnici Camden Lock na severu Londona

Nov požar v Londonu

10. julij 2017 ob 06:30,

zadnji poseg: 10. julij 2017 ob 06:55

London - MMC RTV SLO

Ponoči je izbruhnil velik požar na tržnici Camden Lock na severu Londona, priljubljeni turistični točki. Z ognjem se bori 70 gasilcev z 10 vozili. Ni poročil o ranjenih.

24-letna očividka je dejala, da se je ogenj širil "zelo hitro" in da se bojijo eksplozij v bližnjih stavbah, kjer so restavracije s kuhinjami. V okviru tržnice je več kot 1.000 trgovin in stojnic, kraj pa predstavlja pomembno točko za druženje v tem delu mesta.

Mestne reševalne službe so po poročanju BBC-ja sporočile, da za zdaj niso obravnavale poškodovanih ljudi, a da ostajajo na prizorišču, kjer je tudi policija. Predstavnica policije je sporočila, da ni znano, ali je bil v požaru kdo poškodovan.

Razlog za požar še ni znan. Britanski Independent poroča, da je tržnico požar zajel že leta 2008.

B. V.