Velika Britanija: 45-letnik, zastrupljen z novičokom, prišel k zavesti

Z rokami sta se dotaknila okuženega predmeta

10. julij 2018 ob 21:37,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 21:47

Salisbury - MMC RTV SLO, STA

Charlie Rowley, ki je bil izpostavljen živčnemu strupu novičok, je prišel k zavesti. Je v kritičnem, a stabilnem stanju, so sporočili iz bolnišnice v Salisburyju.

Pojasnili so, da je prišel k zavesti po "majhnem, a pomembnem izboljšanju", da pa je še vedno v zelo slabem stanju in bo še naprej potreboval neprestano specialistično oskrbo. V bolnišnici je, odkar so ga 30. junija skupaj z njegovo 44-letno partnerko našli v Amesburyju. Njegova partnerka, Dawn Sturgess, ki je bila prav tako izpostavljena novičoku, je za posledicami umrla v nedeljo.

V Rowleyjevi hiši v vasi Amesbury, nekaj več kot 10 kilometrov oddaljeni od Salisburyja, kjer sta bila marca z isto vrsto živčnega strupa zastrupljena bivši ruski agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija, so ju našli nezavestna. Sturgessova je živela v socialnem stanovanju v Salisburyju, kjer sta bila s partnerjem, preden sta 29. junija odšla v Rowleyjevo stanovanje v bližnjem Amesburyju. Dan kasneje so ju našli nezavestna.

Sprva so domnevali, da sta vzela prevelik odmerek mamil. Vendar je policija kasneje sporočila, da so testi v laboratoriju Porton Down potrdili, da gre za novičok, ki naj bi ga po navedbah Velike Britanije izdelovali v nekdanji Sovjetski zvezi. Za zdaj so s testiranji ugotovili, da sta se z rokami dotaknila okuženega predmeta in da sta bila izpostavljena veliki količini strupa. Policija pa še ni mogla potrditi, ali gre za isti strup, ki je bil uporabljen v poskusu umora Skripalovih.

Predstavnica zdravstvenih oblasti Sally Davies je prebivalce Salisburyja in Amesburyja opozorila, naj zaradi varnosti ne pobirajo predmetov, ki bi lahko vsebovali tekočino ali gel. To pomeni, naj ne pobirajo posod, brizg in injekcijskih igel, kozmetičnih tub ali podobnih predmetov iz kovine, plastike ali stekla. V okviru preiskave, ki jo vodi protiteroristična policija, so v ponedeljek zasegli avto v kraju Swindon, ki leži 64 kilometrov od Salisburyja. Policija ni podala podrobnosti. London za napad z novičokom na Skripalova sicer krivi Rusijo, kar ta odločno zanika in poziva britansko vlado k predstavitvi dokazov.

T. J.