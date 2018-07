Velika Britanija: Aretirali žensko, osumljeno umora osmih novorojenčkov

Preiskava je bila kompleksna in občutljiva, pravi policija

3. julij 2018 ob 15:00

London - MMC RTV SLO, STA

V Veliki Britaniji so aretirali uslužbenko bolnišnice, ki je osumljena umora osmih novorojenčkov in poskusa umora še šestih. Ni še znano, kakšno delo je osumljenka opravljala v bolnišnici.

Policija v Cheshiru je sporočila, da je aretacija velik korak naprej v preiskavi smrtnih primerov v bolnišnici Countess of Chester. Gre za preiskavo smrti 17 novorojenčkov na oddelku za neonatologijo med marcem 2015 in julijem 2016, v preiskavo pa je zajetih še 15 primerov kolapsov, ki pa niso bili usodni.

Policija ni želela razkriti, kakšno delo je v bolnišnici opravljala aretirana ženska, tiskovni predstavnik bolnišnice pa ni želel odgovoriti na vprašanje, ali je bil kdo od zaposlenih suspendiran.

S policije so sporočili, da je bila preiskava zelo kompleksna in zelo občutljiva. Dodali so, da so preiskovalci naredili vse, da bi ugotovili, kaj je vodilo do smrti in kolapsov teh dojenčkov.

Policija je dobila prijavo o smrti osmih novorojenčkov maja lani, preiskavo pa so nato razširili še na devet primerov.

Oddelek naj bi bil varen

Strokovni direktor bolnišnice Ian Harvey je dejal, da odločitev, da bodo prosili policijo, naj razišče smrtne primere, ni bila preprosta, vendar "smo morali narediti vse, da bi razumeli, kaj se je zgodilo". Dodal je, da je oddelek za neonatologijo varen, da nadaljuje delo v sedanji obliki in ostaja odprt za ženske po 32. tednu nosečnosti.

V bolnišnici Countess of Chester, kjer se zdravi okoli 400 dojenčkov na leto, od julija 2016 ne zagotavljajo več zdravljenja za novorojenčke, ki so se rodili pred 32. tednom nosečnosti, potem ko so ugotovili večje število smrti in kolapsov kot običajno, poroča BBC.

B. V.