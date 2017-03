Velika Britanija bo postopek za izstop iz EU-ja uradno začela 29. marca

Brexit prehaja v prakso

20. marec 2017 ob 12:52,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 13:48

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May bo 50. člen Lizbonske pogodbe sprožila 29. marca, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil njen tiskovni predstavnik.

S tem bo Velika Britanija uradno začela postopek izstopa iz Evropske unije. Postopek izstopa naj bi po predvidevanjih trajal dve leti, Velika Britanija pa bo prva država, ki bo izstopila iz Unije. Na referendumu, ki so ga izvedli 23. junija lani, je 51,9 odstotka ljudi glasovalo za izstop iz povezave.

Kot so sporočili iz Londona, bo britanska premierka napisala pismo voditeljem preostalih 27 članic. Britanski politični vrh pričakuje, da bodo pogajanja z Brusljem po začetku postopka za izstop stekla kar se da hitro.

V Evropski komisiji so v odzivu na novico iz Londona sporočili, da so bili o datumu sprožitve ločitvenega postopka obveščeni vnaprej, in poudarili, da je "na tej strani" vse pripravljeno za začetek pogajanj.

Aprila izredni vrh članic EU-ja

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je pred kratkim dejal, da se bodo evropski voditelji na britansko obvestilo o izstopu odzvali v 48 urah in pripravili smernice za pogajanja. Članice jih bodo nato preučile, predvidoma aprila pa bo sledil izredni vrh Unije, na katerem naj bi smernice potrdili.

Ko bodo članice potrdile smernice, se bodo začela pogajanja o prihodnjem odnosu Londona in Bruslja. Ta pogajanja naj bi trajala največ dve leti, če bodo članice EU-ja potrdile, pa lahko tudi dlje. Po doseženem dogovoru bo o njem odločal še britanski parlament.

Sporazum o podrobnostih izstopa

V 50. členu Lizbonske pogodbe je zapisano, da država, ki se odloči izstopiti, o svoji nameri uradno obvesti Evropski svet. Na podlagi smernic, ki jih določi Evropski svet, se Unija pogaja in sklene s to državo sporazum o podrobnostih izstopa, ki upošteva okvir njenih prihodnjih odnosov z Unijo. Pogajanja o tem sporazumu potekajo v skladu s členom 218(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Svet s kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta sklene sporazum v imenu Unije.

Pogodbi se za zadevno državo prenehata uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z zadevno državo članico soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša. Če država, ki je izstopila iz Unije, zaprosi za ponoven pristop, prošnjo vloži po postopku iz člena 49.

