Velika Britanija: Dogovor konservativcev in severnoirskih unionistov

Konservativci nimajo več absolutne večine

26. junij 2017 ob 13:59

London - MMC RTV SLO/STA

Britanski konservativci so nekaj tednov po volitvah podpisali dogovor s severnoirskimi unionisti (DUP) o podpori svoji manjšinski vladi. Do formalne koalicije med strankama sicer ne bo prišlo.

Stranki sta po dveh tednih pogajanj sprejeli tri strani dolg dokument. Na predčasnih parlamentarnih volitvah 8. junija so namreč konservativci premierke Therese May, ki je volitve sklicala v upanju na povečanje podpore, izgubili absolutno večino. Kljub velikem uspehu opozicijskih laburistov pod vodstvom Jeremyja Corbyna so konservativci s 317 poslanci ostali največja stranka v 650-članskem parlamentu.

Deset poslancev DUP-a bo konservativce pri glasovanju v parlamentu glede na dogovor podprlo pri ključnih temah. Voditeljica DUP-a Arlene Foster je po podpisu izrazila navdušenje nad podpisom dogovora, premierka pa je sporočila, da konservativci in unionisti "delijo številne vrednote", dogovor pa je označila za "zelo dobrega".

Dodatna milijarda za Severno Irsko

Pogovori med konservativci in unionisti so bili osredotočeni na finančno podporo Severni Irski in izstop Velike Britanije iz EU-ja. BBC poroča, da bo za infrastrukturo, zdravstvo in izobraževanje na Severnem Irskem v naslednjih dveh letih namenjena dodatna milijarda funtov (1,14 milijarde evrov), pri čemer naj bi bil denar namenjen specifičnim projektom. V DUP-u trdijo, da so se konservativci med drugim zavezali izboljšanju obravnave vojaških veteranov na Severni Irski.

Med drugim dogovor določa, da bo DUP podprl konservativce glede vprašanja izstopa države iz Unije in zakonodaje na področju varnosti oziroma nadzora. Velika Britanija bo ob tem še naprej za vojsko namenjala vsaj dva odstotka bruto domačega proizvoda.

Tokrat sicer ni prvič, da konservativna vlada na Otoku uživa podporo severnoirskih unionistov. DUP je že leta 1996 in 1997 podprl premierja John Majorja, potem ko je izgubil parlamentarno večino, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.